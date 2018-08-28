Что появилось в столице вместо самостроя: Там, где крутили шаурму, - цветники, скверы с лавочками и качели

СЕГОДНЯ 01:23 2018-08-28T01:25:39+03:00

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Большинство освободившихся после самостроя площадок уже благоустроили. На многих из них проводятся уличные фестивали, отдыхают москвичи и туристы, цветут деревья и клумбы. К примеру, около метро «Пушкинская», «Чистые пруды», «Марксистская». А в некоторых местах порядок навели только этим летом. Давайте вместе посмотрим на новую Москву.

МЕТРО «УЛИЦА 1905 ГОДА»:

120 деревьев и 7000 кустов

С весны этого года на знаменитой площади с памятником «Героям революции 1905 - 1907 годов» гремит строительная техника. Здесь уже уложили гранитную плитку, построили места для цветников. Теперь там, где крутили шаурму, скоро вырастут цветы и деревья. В западной части площади, ближе к памятнику, устроят зеленый амфитеатр. На многоуровневых террасах высадят саженцы, кустарники и цветники. Всего на площади появится порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустов.

Около метро протянут пешеходные дорожки, поставят скамейки для отдыха в тени деревьев. А на южной стороне площади высадят зеленые островки с лавочками. В северной части выделят больше места для ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Главные цвета для украшения нового места отдыха - красный и серый. Даже растения подберут так, чтобы в разное время года их листва или соцветия были красными или бордовыми.

...сейчас на территории рядом со станцией продолжается реконструкция. Закончится она уже к осени. И площадка будет выглядеть, как на этой картинке. Фото: mos.ru

МЕТРО «БАРРИКАДНАЯ» И «КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ»:

Слушаем музыку и закупаемся на фермерской ярмарке

Вместо киосков и кафе с ресторанами теперь здесь пешеходные площади из гранитной плитки, с лавочками и фонарями. Около «Баррикадной» можно покачаться на качелях, в дни уличных фестивалей послушать концерты, взять в аренду электрический самокат, бесплатно зарядить мобильник на соседней автобусной остановке. А рядом с «Краснопресненской» обновили скверик с деревьями и лавочками. Неподалеку в конце каждой недели открывается ярмарка выходного дня с фермерскими продуктами. Всего возле станций «Краснопресненская» и «Баррикадная» высадили более 90 деревьев, 290 кустарников и почти 900 квадратных метров цветников. Здесь заново уложили и укрепили историческую брусчатку начала XX века на проезжей части на Баррикадной улице - от дома 2/1 до пересечения с Большой Грузинской улицей, а также на Кудринской площади возле высотки. Напротив главного входа в Московский зоопарк вернули островок безопасности, чтобы разделить транспортные потоки на этом участке.

МЕТРО «БАУМАНСКАЯ»:

Разноцветные панно с Петром Первым

Раньше на этом месте стояли ларьки. Теперь появилось место для отдыха - с газоном, пешеходным покрытием из гранитной плитки, фонарями. Причем за рабочими следили местные краеведы и жители. Вместо предложенного поначалу архитекторами навеса с зоной отдыха подпорную стену около метро облицевали гранитом. Потом ее украсили тремя декоративными керамическими панно в форме арочных проемов Немецкого рынка по соседству. На панно - барельефы, похожие на фарфоровые фигурки, с видами Немецкой Слободы. Это узнаваемые исторические постройки района, такие как Лефортовский и Слободской дворцы, Лефортовский мост. Изображен и Петр Первый с флотом. Авторы панно - народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и краевед Наталья Домашева.

Лестница от Ладожской улицы к станции метро «Бауманская» стала в два раза шире - ее увеличили с 5 до 11 метров. Здесь поставили специальный пандус для инвалидов и мам с детскими колясками, а также удобные поручни и дополнительное освещение.

Художник Сергей Андрияка (на фото) выбрал для панно исторические сюжеты. Фото: Пресс-служба префектуры ЦАО Москвы

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему эти павильоны убрали?

- Павильоны, намеченные под снос, являются самовольно возведенными по трем признакам: земельные участки для капитального строительства Москва не выделяла, разрешение на строительство капитальных объектов не выдавалось и акты ввода объектов в эксплуатацию также не оформлялись, - объясняют в мэрии. - Если есть хотя бы один признак в отношении самовольной постройки из вышеперечисленных, то сооружение подлежит сносу.

Вдобавок почти весь столичный самострой находился в опасной зоне - над подземными линиями телефонных сетей, газопроводов, тепло- и электросетей, канализации, около станций метро. Случись авария или другое ЧП, последствия моли быть тяжелыми. Поправки в Гражданский кодекс разрешили местным властям самостоятельно принимать решение о сносе постройки в том случае, если она создает угрозу жизни и здоровью.

СПРАВКА «КП»

Первые 104 стихийные постройки сломали в разных округах Москвы в феврале 2016 года. Среди них - торговый центр «Пирамида» (м. «Пушкинская»), ларьки около метро «Чистые пруды», рестораны «Шеш-Беш» и «Молли Гвиннз» (м. «Краснопресненская»). Потом до конца 2017 года постепенно разрушили более 300 самовольных сооружений. Более 80 из них стояли около станций метро: «Улица 1905 года», «Дмитровская», «Кропоткинская», «Парк культуры», «Бауманская» и других. В них работали сетевые кофейни, торговые центры, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, пункты обмена валюты, аптеки.