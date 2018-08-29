У москвичей новое увлечение, снимающее стресс, - флоатинг: Лежишь как в Мертвом море. И - тишина

СЕГОДНЯ 02:11 2018-08-29T02:12:29+03:00

- Сейчас свет выключат. И буду я лежать такая - в полной темноте, тишине и одиночестве... Фото: instagram.com/freefloatcenter

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Вот бывали времена: пашешь пять дней без сна и отдыха, а вечером в пятницу идешь в ресторан или к друзьям в гараж - и просыпаешься в понедельник. Нынче такой примитивный расклад никого не устраивает. Белые воротнички ищут все более изощренные способы расправиться со стрессом, а предприимчивые коммерсанты рады их предложить.

Например, флоатинг (от англ. «качаться на поверхности воды»). Появился недавно, но уже стал жутко модным. Заключается эта процедура в следующем: человек добровольно забирается в закрытую капсулу с очень (ну очень!) соленой водой (см. «Справку «КП»). И там в состоянии невесомости, а также в полной темноте и тишине дрейфует целый час. Обещают, что на свет божий купальщик выходит уже обновленным, отдохнувшим, сознание его расширяется и даже вдохновение снисходит. Почти как в сказке «Конек-Горбунок» - окунулся дурак дураком, а вылез писаным красавцем.

- Работает капсула так: ограждает тебя от всей входящей информации - осязания, обоняния, звуков, даже гравитации (соленая вода сама тебя держит). На нервную систему не действуют никакие раздражители, - посмеивается основатель флоатинг-центра Магомед Гамзатов. - В таком состоянии расслабляются мышцы, происходит декомпрессия позвоночника. Человек остается один на один со своим сознанием!

ДА ПОГАСНЕТ СВЕТ!

Заинтригованная, отправляюсь к капсуле. Попадаю в маленькую комнатку, еле подсвеченную синими лампами. Так темно, что можно фотографии проявлять. В комнатке душ и тумбочка для вещей, играет медитативная музыка. Еще есть белая дверца. А за ней - что-то вроде бассейна-лягушатника, тоже с синей иллюминацией.

- Это и есть твоя капсула! - объясняет администратор Аня. - Прими душ, а потом аккуратно ложись, чтобы вода в глаза не попала, а то щипать будет! Через несколько минут музыка выключится и свет погаснет. Хорошего погружения!

Аня уходит, и я снова смотрю в капсулу. В ней мрак, стены, как в карцере, соляной раствор (хотя и неглубоко - всего сантиметров 30), ну и самое страшное - встреча с сознанием. Жутко, но делать нечего - раздеваюсь (погружаться лучше всего нагишом) и захожу.

Вода такой же температуры, как и тело (привыкать не нужно), и держит удивительно. Лежишь на поверхности - как на кровати или в Мертвом море, только удобнее. Несколько минут я устраиваюсь, наконец замираю солдатиком. Невесомость! И тут бац - свет гаснет...

Темнота наступает кромешная - настолько темно, что нет никакой разницы, открыты глаза или закрыты. Звуков тоже нет. Жутковато. А через несколько минут я и вовсе перестала чувствовать тело. Напоминало оно о себе, только когда пальцы ног пришвартовывались к одному из бортиков.

«Вокруг не оставалось ничего, кроме предвечной тьмы. В общем, все становилось точь-в-точь как до сотворения Земли - вот только Дух Божий не носился над водою», - писал о флоат-камерах Пелевин в рассказе «Операция Burning Bush».

Никого божественного озарения не почувствовала и я. Несмотря на заупокойность обстановки, мысли в голову лезли очень будничные и мирские: «колбаса дома закончилась», «волосы секутся» и т. д. Потом я потеряла счет времени. Наконец, стало скучно! Бездельничать в темноте целый час - это испытание. Потянуло обновить ленту Инстаграма.

Так что, когда свет снова включился, я испытала настоящий восторг. Хоть возвращаться было и тяжело. Выбираясь из капсулки на свет божий, я чувствовала себя чуть ли не космонавтом, вернувшимся на Землю с орбиты. Тело не слушалось, речь текла медленно, но мир вдруг стал очень красивым!

ОБНОВЛЕНИЕ ЧУВСТВ

- Это и есть обновление чувств, за которым к нам приходят! - объяснил Магомед, глядя на мои вытаращенные глаза. - И это у тебя еще первое погружение. Второе и третье будут совсем другими! И вдохновение придет.

Кстати, ходят в эту капсулу не только за вдохновением. Флоатинг пользуется спросом у спортсменов, которым нужно расслабляться после тренировок, и у людей, страдающих от тревожных расстройств и хронической боли.

- Это самые частые наши посетители. Но есть и люди, связанные с эзотерикой, увлекающиеся йогой. Они говорят, что здесь проще всего медитировать. Не нужно ни от чего абстрагироваться, - рассказывает Магомед.

А художников сюда и вовсе пускают бесплатно. Им - неограниченное время в капсуле (правда, только по ночам), а они в ответ - навеянную впечатлением картину.

Справка «КП»

По-научному это называется камера сенсорной депривации. Изобрел ее в 50-е годы американский нейрофизиолог Джон Лилли. Тогда в научном сообществе считали, что мозг - реактивный орган, и, если не давать ему информации, сам по себе он работать не будет. Было решено создать среду для проверки гипотезы. Так и появились камеры, которые ограждают человека от всей информации - от осязания, обоняния, гравитации. Оказалось, в таких условиях мозг не только не умирает, но и начинает усиленно работать. Только спустя десятилетия изобретение пустили в массы. Сейчас в США такие центры есть чуть ли не в каждом городе, а в Германии их посещение даже входит в медицинскую страховку.

Вопросики - ребром

1. Можно ли утонуть во флоатинг-камере? Вдруг я засну?

За всю историю использования ни один человек не утонул во флоатинг-капсуле. А многие специально ходят туда, чтобы выспаться! Перевернуться очень сложно - растворенные 400 кг соли хорошо держат вас на плаву. Если даже это произойдет - вы тут же проснетесь, потому что соль будет сильно щипать глаза.

2. Что делать, если в темноте и тишине наступит паника?

В капсуле, где я была, сразу под ручкой, за которую держишься, спускаясь в воду, есть кнопочка. Она включает свет. Так что, если вдруг придут нехорошие видение или просто страх, ее легко нашарить и прервать темноту.

Что почем

Где еще отдохнуть

Неделя закончилась? Расслабься!

-Медитация. В столице множество мест, где можно обучиться медитации: освоить правильное дыхание, развить концентрацию ума и уравновешенность эмоций. Такие занятия проводятся практически при каждом йога-центре (подробнее - yogaspace.ru/).

- Если умиротворение и спокойствие - не ваша стихия, а хочется рвать и метать, тогда вам в «Расфигачечную». Здесь-то можно вволю побуянить и даже разнести что-нибудь кувалдой. А еще неограниченно материться. Но, конечно, не бесплатно. За 2500 рублей дадут погромить стеллаж с горой посуды, за 7900 в твоем распоряжении целая комната (подробно - на debosh.me).

- Компромиссный вариант - социальные танцы. К ним относят несложные направления вроде хастла, бачаты, свинга, которые может освоить любой, и довольно быстро. Главное тут - не выдавать акробатические кульбиты, а просто повеселиться, познакомиться и отдохнуть. Занятия проходят в Москве каждый день (подробнее - hustledance.ru/).