Перепланировка вне закона: Вместо кладовки санузел, а балкон на крыше соседа

СЕГОДНЯ 02:14 2018-08-29T02:16:12+03:00

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У некоторых горожан иногда появляются дополнительные квадратные метры. И покупка тут ни при чем. Квартиры становятся «резиновыми» после ремонта. Одни жильцы пристраивают без разрешения балкон, другие - крушат венткороба и кладовки и ставят вместо них еще один санузел. Третьи расширяют жилплощадь за счет межквартирного холла. В Мосжилинспекции рассказали о типичных случаях незаконных перепланировок и объяснили, что за это грозит.

СЛУЧАЙ № 1:

«Скворечник» для пенсионера

Пожалуй, чаще всего москвичи любят расширять свои квартиры, пристроив к ним балкон. Обычно его мастерят жители первых этажей. Но есть и такие смельчаки, как житель дома 16, корпус 1, по Суздальской улице. Тот ухитрился поставить балкон аж на 9-м этаже прямо на крыше балкона соседа снизу .

А пенсионеру на 11-м этаже в доме 25, корпус 1, на Митинской улице вообще стало тесно на своем старом балконе. Поэтому он добавил к нему самодельные перекрытия-жердочки и сколотил на них пристройку-«скворечник».

СЛУЧАЙ № 2:

Нарушителя выдали потекшие трубы

У жителей дома № 6 на 4-й Новокузьминской улице случился потоп. Выяснилось, что сосед в одной из верхних квартир устроил себе второй санузел. Для этого сломал перегородку между туалетом и ванной комнатой, объединив их. А уборную с унитазом разместил в кладовке. После такой перестановки трубы и потекли. Жилищные инспекторы заставили нарушителя вернуть все на свои места.

СЛУЧАЙ № 3:

Лишние метры спрятали за дверью

Еще одна история с кладовкой случилась в доме № 9 в Большом Демидовском переулке. Владельцы квартиры на 6-м этаже поставили дверь в межквартирном коридоре, присоединив к себе кладовую, и даже с окном. Никаких разрешений на дополнительную перегородку с дверью у жильцов не было. Поэтому им пришлось все убрать. Кстати, москвичи в разных районах нередко присваивают себе метры в общем коридоре или в холле, а также на лестничной клетке. Это всегда заканчивается одинаково - после жалоб соседей и проверки Мосжилинспекции «лишние» метры возвращаются на свое законное место.

СЛУЧАЙ № 4:

Гостиная стала больше

Хозяйка квартиры в доме 5 на улице Нансена увеличила гостиную комнату, объединив ее с балконом. Во время ремонта снесли окно и дверь, но подоконный блок и несущие конструкции не тронули. Но такая перепланировка все же запрещена. По правилам объединение лоджии с комнатой или кухней или балкона с кухней и комнатой нарушают тепловой контур здания и повышают нагрузку на отопительную систему. Поэтому по требованию жилищных инспекторов москвичка восстановила остекление между комнатой и балконом .

Что нельзя делать в квартире во время ремонта.

КОНКРЕТНО

Чем грозит стихийная переделка

Без разрешения можно только устроить косметический ремонт в квартире с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, окон.

Все, что затрагивает несущие конструкции и общедомовые инженерные коммуникации, нужно сначала оформить в проекте и согласовать через службу «одного окна» Мосжилинспекции. Если дадут разрешение, тогда можно начинать перепланировку.

За незаконную перестройку квартиры грозит такое наказание:

- для физических лиц - штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей (ст. 7.21 КоАП России);

- для юридических лиц - штраф в размере от 300 до 350 тысяч рублей (ст. 9.12 КоАП России).

В любом случае нарушителю придется за свой счет вернуть квартире первоначальный вид.

На заметку.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Сообщения о незаконной перепланировке в своем доме горожане могут отправлять в Мосжилинспекцию:

- через электронную приемную на сайте мэра Москвы - mos.ru/feedback/individual/;

- письмом на имя начальника Мосжилинспекции Кичикова Олега Владимировича по адресу: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19.