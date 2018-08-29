Профессии нового времени

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:33:08+03:00

Предметов, которые преподают в технопарках, нет в школьной программе. Фото: Наталья Гарцева

Детские технопарки - как возможность раскрыть талант своего ребенка и выбрать перспективное направление

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Вспомните свои школьные годы. Чем вы занимались на уроках труда? Для мальчишек верхом мастерства была сколоченная своими руками табуретка. Для девочек - салат оливье или выкройка фартука. У современных детей все гораздо сложнее. Они программируют роботов, учатся запускать в небо беспилотники или пишут полезные мобильные приложения для телефонов. Время другое, высокотехнологичное. Инженерами и программистами многие нынешние дети становятся уже в 14 - 15 лет. С 2016 года в Москве развивается программа детских технопарков. Это такие учебно-экспериментальные зоны, лаборатории с современным оборудованием, где опытные преподаватели закладывают детям основы будущих профессий.

Сегодня детские технопарки есть уже во всех столичных округах. Они развиваются на базе ведущих вузов, крупных производственных компаний и взрослых технопарков.

Важно - предметов, которые здесь преподают, нет в школьной программе. При этом подросток имеет возможность узнать обо всех основных современных технических профессиях и получить по ним базовые знания.

Такие электронные машины ребята делают на занятиях. Фото: Наталья Гарцева

Что дает старшекласснику запись в технопарк?

1. Возможность раскрыть свой талант - выбрать интересное вашему ребенку направление более чем из 20 имеющихся.

2. Определиться с будущей профессией уже сейчас.

3. Научиться работать в команде.

4. Освоить современное оборудование.

5. Получить льготы при поступлении в вуз.

6. Еще будучи школьником, получить предложение о работе в ведущих компаниях России.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- У каждого детского технопарка свои особенности - направление и набор учебных программ.

- Большинство детских технопарков записывает ребят с 14 лет. Однако технопарки «Москва» и «Мосгормаш» приглашают детей с 13 лет, а «Сколково» и РГСУ - с 12.

- Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели профильных вузов и сотрудники ведущих компаний.

- Занятия проводятся 2 раза в неделю. А вот длительность курсов отличается в зависимости от специальности. Краткосрочные длятся от 2 до 6 месяцев, долгосрочные - от года до трех лет.

- Если вы не успели записать своего ребенка в тот или иной детский технопарк в начале нового учебного года, это вовсе не значит, что придется ждать до следующего сентября.

- За самыми талантливыми ребятами уже сейчас следят крупнейшие компании - индустриальные партнеры детских технопарков. С перспективными школьниками после выпуска из технопарка заключаются отложенные трудовые договоры. Это гарантия того, что после получения диплома вуза или колледжа компания принимает вашего ребенка на постоянную работу.

- Одно дело прочитать про технопарк в газете или интернете. Другое - посетить его и посмотреть на учебные лаборатории, преподавателей и занятия вживую. Во всех московских детских технопарках регулярно проводятся акции «День без турникета» и «Технонавигатор: заводы - детям» (школьников приглашают на экскурсии по крупным предприятиям).

- В детских технопарках нет вступительных экзаменов. А основная оценка эффективности обучения - защита проектов, созданных слушателями индивидуально или в группах.

Как записаться в детский технопарк

На сайте imoscow.mos.ru найти в разделе «Образование» список детских технопарков и оставить заявку в понравившемся

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