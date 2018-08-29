Технологии будущего - детям

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:36:45+03:00

Детские технопарки сегодня есть во всех округах Москвы. Для обучения детей родители могут выбрать точку на удобной станции метро. Ну или подобрать вариант по интересам ребенка

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1. Технополис «Москва»

Специализация: аэрокосмос, робототехника, нанотех, энергетика, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Текстильщики», Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 13.

Телефон: +7 (495) 725-24-41.

Общая площадь технопарка - более 1 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, мастерских и лабораторий здесь также есть зона для отдыха и даже спортивный блок!

2. Мосгормаш

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника, нейротехнологии.

Адрес: м. «Варшавская», Каширский пр-д, д. 13, стр. 4.

Телефон: +7 (495) 236-69-85.

Кванториум «Мосгормаш» - первый детский технопарк, который был открыт в Москве. В мае 2016 года он заработал на базе индустриального парка, где работают ведущие российские высокотехнологичные компании. Школьникам здесь дают азы проектирования космических аппаратов и учат проектировать географические информационные системы. (Многим же было интересно, как работает, например, сервис Яндекс.Карты?)

3. «Байтик»

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника.

Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 11.

Телефон: +7 (495) 851-03-67.

Первый детский технопарк в Новой Москве. Он рассчитан на обучение по нескольким направлениям, связанным с информационными технологиями, до 400 детей в год.

4. «Абстракт»

Специализация: материалы, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Хорошево», «Полежаевская» и «Хорошевская», ул. Зорге, д. 9А, стр. 2.

Телефон: +7 (495) 984-71-68.

Технопарк создан на базе полиграфического предприятия «Московский центр упаковки», поэтому занятия для записавшихся сюда детей - это микс творчества и технологий. Ребята создают здесь упаковку нового поколения, с ними регулярно общаются ведущие инженеры и дизайнеры.

5. «Калибр»

Специализация: IТ.

Адрес: м. «Алексеевская», ул. Годовикова, д. 9, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 730-32-53.

Специализация анимационного технопарка на базе ОАО «Калибр» - 3D-моделирование и компьютерная анимация.

6. «Сколково»

Специализация: IТ, аэрокосмос, машиностроение, робототехника, нанотех, энергетика, промышленный дизайн.

Адрес: территория Инновационного центра «Сколково», Большой б-р, д. 42, корп. 1.

Телефон: +7 (495) 587-75-57.

Детский технопарк при Инновационном центре «Сколково» предлагает школьникам обучение сразу по 12 (!) направлениям - от промышленного дизайна и космонавтики до изучения искусственного интеллекта и виртуальной реальности. И здесь же, кстати, готовят преподавателей для других детских технопарков Москвы.

7. «Наукоград»

Специализация: IТ, робототехника, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Калужская», ул. Введенского, д. 1А.

Телефон: +7 (499) 979-00-69.

В детском технопарке Московского финансово-юридического университета изучают информационные технологии в проектировании. Работа будущего. Очень интересное направление, связанное с программированием, дизайном, географическими системами и, конечно же, роботами.

8. «Смарт-Парк»

Специализация: IТ, биотехнологии, электроника и микроэлектроника, робототехника.

Адрес: г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 8.

Телефон: +7 (499) 720-89-56.

Зеленоградский технопарк работает под крылом Московского института электронной техники. Одна из основных задач работы этого учебного центра - поиск новых талантов для МИЭТ. Сегодня это один из ведущих российских НИИ в области компьютерных технологий.

9. Московский Политех

Специализация: аэрокосмос, машиностроение, робототехника, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Авиамоторная», ул. Лефортовский Вал, д. 26.

Телефон: +7 (926) 227-31-88.

Здесь ребята учатся проектировать и программировать космические корабли, беспилотники, обучаются разработке дизайна новых автомобилей и многому другому. Стоит ли говорить, что среди учащихся технопарка много призеров Всероссийских инженерных олимпиад?

10. РГСУ (инклюзия для детей с ограниченными возможностями здоровья)

Специализация: IТ, робототехника, промышленный дизайн, детский технопарк.

Адрес: м. «Беговая», ул. Беговая, д. 12.

Телефон: +7 (495) 255-67-67, доб. 5061.

Первый детский технопарк равных возможностей для школьников на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) полностью оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья - для них действует инклюзия (так называется совместное обучение с обычными детьми).

11. МГТУ им. Баумана

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника, нанотех.

Адрес: м. «Бауманская», Госпитальный пер., д. 4-6.

Телефон: +7 (495) 120-99-75.

Всемирно известной Бауманке собственный детский технопарк интересен и с точки зрения практической пользы для вуза. Через занятия по композитным материалам, нанотехнологиям, робототехнике здесь высматривают будущих талантливых студентов. Воспитанники технопарка получают при поступлении в университет преференции.

12. «Кулибин ПРО»

Специализация: IТ, материалы, робототехника.

Адрес: м. «ВДНХ», проспект Мира, д. 119, павильон № 2, ВДНХ.

Телефон: +7 (495) 162-05-81.

Этот технопарк - один из самых популярных. Родителям с детьми нравятся и интересные учебные программы, и, конечно, удобное положение. После занятий можно прогуляться по аллеям ВДНХ, посетить многочисленные тематические павильоны.

13. Курчатовский институт

Специализация: IT, нанотехнологии.

Адрес: м. «Щукинская», «Октябрьское Поле» и «Панфиловская», площадь Академика Курчатова, д. 1.

Телефон: +7 (495) 947-27-71.

Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» - флагман российской ядерной медицины. На его территории находится крупнейший в стране научный технопарк. Разумеется, такое соседство нашло отражение в учебных программах. Это не только естественные науки, но и нейрокогнитивные технологии, природоподобная энергетика. Ученые уверены, что за этими направлениями будущее.

Как записаться в детский технопарк

На сайте imoscow.mos.ru найти в разделе «Образование» список детских технопарков и оставить заявку в понравившемся

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