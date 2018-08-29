Развлечения в формате обучения

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:40:00+03:00

Московские школьники проводят лето не только на курорте, в лагере и у бабушки в гостях, но и в детских технопарках

Изменить размер текста: A A

По соседству с ипподромом, в старых зеленых дворах расположилось двухэтажное здание. Снаружи - типичный детский сад, но внутри него начинка, которой могут позавидовать иные предприятия и компании.

Таблички-указатели в коридорах Детского технопарка РГСУ сразу дают понять, что дети здесь не лепят зайчиков из пластилина, не вышивают крестиком, а занимаются серьезным и, главное, увлекательным делом: лаборатории робототехники, промышленного дизайна, IT, видеопроизводства, нейротехнологи», цех высокотехнологичного оборудования.

Летом здесь не так многолюдно, как во время учебного года, но занятия не прекращаются и в каникулы. Заглядываю в лабораторию виртуальной реальности. Учебный мастер Даниил Савин, дав своим подопечным новое задание, рассказывает о лаборатории:

- Здесь ребята изучают основы программирования, создания 3D-графики и анимирования. Сначала они изучали программу Unity3D, учились использовать интерфейсы (границы взаимодействия разных программ. - Ред.). Эта программа выбрана не случайно: если посмотреть, большинство мобильных приложений делаются на ее платформе. В ней можно создавать и проекты индустриального масштаба. Например, мы реализовали проект, который позволяет обучаться работе на фрезерном станке с помощью очков виртуальной реальности. Для ученика фрезеровщика это отличный альтернативный вариант освоить азы работы на станке.

По словам Даниила, за неделю занятий ребята уже добились хороших успехов.

- Я несколько лет увлекаюсь лего-конструированием, робототехникой и программированием, - рассказывает 6-классница школы № 597 Надя Пахомкина. - А здесь я узнала, что такое Unity3D, - научилась работать в новой программной среде. У меня даже идея проекта появилась: анимировать для уроков истории какие-нибудь события, например, сражение при Фермопилах.

Девочка накрывает ладонью компьютерную мышь, и на моих глазах серая пустота монитора заполняется горами, равнинами, зданиями, обрастает деревьями и травой. В центре виртуального мироздания появляется человек…

В лаборатории робототехники школьники учат роботов находить выходы из лабиринтов, а сами учатся программировать, паять, собирать схемы управления, разрабатывать собственные устройства. Но самое важное, что в детском технопарке ребята усваивают самые важные принципы, которые пригодятся им уже во взрослой жизни, - на решение задачи дается определенное время, работу всегда нужно доводить до конца, уметь работать в команде, использовать творческий и инновационный подход.

Для большинства ребят именно в технопарке происходит знакомство с современным промышленным фрезерно-гравировальным станком и станком для лазерной резки листового материала, с тонкостями работы режиссера и видео­оператора, айтишника (IT - информационные технологии. - Ред.) и промышленного дизайнера. И не исключено, что именно детский технопарк подскажет им путь в профессию мечты, в мир продвинутых технологий.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Плюс Курчатовский институт!

Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» когда-то начинался как первая в стране атомная лаборатория. Сейчас основные направления работы института - ядерная энергетика, термоядерный синтез, ядерная физика. Почти в сорока ведущих московских школах уже давно действует «Курчатовский проект» - лаборатории, в которых школьники факультативно получают азы знаний по основным направлениям работы института: физика, химия, биология, география. А с 1 сентября на базе центра начнутся занятия в детском технопарке - уже тринадцатый по счету, открытый на территории столицы.

В детском технопарке «Курчатовский институт» старшеклассники будут изучать естественные науки, природоподобную энергетику, нейрокогнитивные технологии и многое другое. Разумеется, занятия будут проходить не в формате порой скучных школьных уроков. Все новые знания дети смогут закреплять на практике - с помощью безопасных опытов и новейшего оборудования.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Путь из двоечника в отличники - через технопарк

Игорь ФЕКЛИСТОВ

Увлечение программированием игр полностью изменило отношение шестиклассника к школьной программе.

Можно предположить, что технопарки посещают сплошь отличники и вундеркинды. Но это не так. Разумеется, таких ребят среди учащихся технопарков много. Но одно из главных достоинств этих площадок - полная демократичность. Более того, иногда занятия в детских технопарках кардинально меняют жизнь школьников. Например, в «Наукограде» (так называется детский технопарк при Московской финансово-юридической академии) в прошлом учебном году выпустился удивительный мальчик.

- Изначально 12-летнего Артема мама привела к нам на День открытых дверей, - рассказывает преподаватель детского технопарка МФЮА Арслан Акаутдинов, который ведет здесь занятия по IT-технологиям, виртуальной реальности и робототехнике. - Женщина говорила, что у сына в школе проблемы по многим предметам. Особенно это касается точных наук. У нас же мальчик заинтересовался разработкой компьютерных игр, и мама записала его на курс.

По словам педагога, школьник поначалу плавал, но очень быстро освоился.

- В этой работе ведь используются и математика, и тригонометрия, базовые уравнения, - продолжает Арслан. - В школе мальчик все это пропустил. Но в технопарке он был мотивирован. Когда у него начали получаться какие-то мелкие игрушки, Артем понял, что свои знания в точных науках он может применять на практике, в новой интересной отрасли. Мама радовалась - ее сын впервые начал получать хорошие отметки по математике!

Занятия в детском технопарке пригодились не только по части точных наук. В кодах программ используется английский язык. Пусть и технический. Но шестиклассник и здесь начал восстанавливать пробелы.

Как записаться в детский технопарк

На сайте imoscow.mos.ru найти в разделе «Образование» список детских технопарков и оставить заявку в понравившемся

Еще по этой теме