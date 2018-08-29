СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:40:14+03:00

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На ее заводах, где используются уникальные современные разработки, сейчас трудится около 18 тысяч человек.

Недавно компания подписала договор о сотрудничестве с детским технопарком «Абстракт», став его индустриальным партнером. В «Швабе» объясняют, что готовить новые эффективные кадры для себя нужно еще с подросткового возраста.

- Мы считаем, что путь подготовки кадров со школьной скамьи с последующим целевым обучением в профильном вузе под конкретные задачи предприятий оптической отрасли является наиболее эффективным, - говорит заместитель гендиректора холдинга «Швабе» по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина.

- Преобразования в промышленности диктуют новые, более высокие требования к компетенции специалистов. Большому бизнесу нужны кадры, готовые самостоятельно принимать стратегические решения на всех уровнях и брать на себя ответственность за их результат.

По словам Ольги Малашкиной, уже сейчас слушатели технопарка «Абстракт» участвуют в создании проектов, которые компания использует в реальном производстве.

- Мы, как инновационный холдинг, заинтересованы не только в привлечении высококвалифицированных инженерных кадров, но и в генерации инноваций - уникальных технологий, продуктов и идей. Условия, которые созданы в технопарках для детей, как раз способствуют раскрытию и развитию таланта, выработке нужных навыков. Технопарк, как самый начальный этап подготовки молодых специалистов, - это идеальная среда. Далее, при включении новобранцев в структуру холдинга, мы вводим их в программы вовлеченности и управления талантами. Например, в технопарке «Абстракт» происходит погружение детей в технологическую и информационную среду предприятий нашего холдинга, интеграция предложений воспитанников технопарка в их работу и участие детей в разработке дизайна реальных изделий. Важно, что подобное обучение открывает для учеников технопарка возможность в будущем заключить отложенный трудовой контракт - дети смогут начать свой профессиональный путь вместе со «Швабе» сразу после получения среднего профессионального или высшего образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А ну-ка, девушки!

- Курсы для детей у нас ведут ведущие преподаватели Московского политеха, в том числе и профессора, - рассказывает директор детского технопарка при МПИ Александра Антонова. - Сегодня, как вы понимаете, ни одно техническое направление не обходится без IT и наноразработок. Наши ребята сейчас проектируют беспилотную технику. Например, есть конструкторы, точные уменьшенные копии реальных автомобилей, которые программируют самостоятельно ориентироваться на дороге, используя дорожную разметку и знаки. Что интересно, в некоторых группах у нас девочек больше, чем мальчиков. Девочки более усидчивые. Поэтому в направлениях, где требуется особая выдержка для получения результата, их больше.

Техноград

ЭТО ВАЖНО

Университеты ждут

В Москве выпускники детских технопарков получают особые преференции при поступлении в вузы. Полученные дипломы учитываются приемными комиссиями Московского политехнического университета, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Российского университета дружбы народов, Московского технологического института, Московского государственного университета геодезии и картографии, МФЮА, РГСУ и других образовательных партнеров программы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Это новые дворцы пионеров?

Некоторые эксперты, чтобы объяснить суть детских технопарков, сравнивают их с дворцами пионеров, которые существовали в советское время. Напомним, это были центры, в которых базировались десятки детских кружков и секций - ребята здесь собирали радиоуправляемые самолетики, рисовали или занимались спортом.

- Я бы не стала сравнивать детские технопарки и дворцы пионеров или дома творчества, - говорит директор детского технопарка при Московском политехе Александра Антонова. - Там девочка могла ходить в кружок, где вышивали крестиком, но это ведь не обязывало ее в будущем стать швеей. А здесь другое. У нас ребята получают знания по передовым направлениям, которые им интересны. Детский технопарк - это не просто кружок, это дополнительная подготовка для получения перспективной взрослой профессии.

Как записаться в детский технопарк

На сайте imoscow.mos.ru найти в разделе «Образование» список детских технопарков и оставить заявку в понравившемся

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