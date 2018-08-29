В «День без турникетов» москвичей ждут промышленный квест, концерт и лектории

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-29T18:02:28+03:00

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Москва готовится к «Дню без турникетов»: акция, ставшая уже традиционной, пройдет в столице с 30 августа по 1 сентября. В эти дни москвичей ждет насыщенная культурная программа: горожане не только смогут побывать на предприятиях, куда обычно не так-то легко попасть, но и приобщиться к прекрасному, посетив многочисленные мастер-классы, лекторий, концерт, квест и литературные чтения. Зарегистрироваться на них бесплатно можно на официальном сайте мэра Москвы.

Акция «День без турникета» организуется Правительством Москвы (Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства) с 2012 года, и с каждым разом она становится все более масштабным культурным событием, охватывающим весь мегаполис. В этот раз в «Дне без турникета» примут участие более 50 предприятий Москвы и Московской области - фабрики, заводы, промышленные и детские технопарки. Предполагается, что к акции присоединятся более 15 тысяч горожан.

- Мы рады, что акция «День без турникетов» вызывает живой интерес у москвичей и гостей столицы, ее проведения ждут не только горожане, но и столичные предприятия, - рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин. - С каждым разом растет количество желающих посетить промышленные предприятия Москвы, расширяется и спектр культурных мероприятий в рамках акции.

В этом году гостей «Дня без турникетов» ждет немало сюрпризов. Впервые в программе акции появится промышленный квест: пройти его можно 31 августа на территории проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени А. И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ). Участники игры погрузятся в удивительную атмосферу прошлого и узнают много интересного об истории завода. Во время квеста они отправятся на поиск артефактов, будут управлять технологичным оборудованием и займутся 3D-моделированием.

В «День без турникетов» москвичей приглашают сразу на два лектория. 31 августа в Лектории музея Москвы (Зубовский бульвар, 2) пройдет лекторий «История малых дел» (начало в 19:00). Известные московские бизнесмены, от рестораторов до дизайнеров, обсудят, как малый бизнес формирует современную городскую среду, задает тренды и меняет облик столицы. В числе почетных гостей - Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», и другие представители бизнес-сообщества столицы, внесшие значительный вклад в развитие города.

Второй лекторий «Взгляд в будущее» состоится в павильоне «Космос» на ВДНХ 1 сентября (начало в 16:00). Ученые и известные популяризаторы науки поспорят о том, как будет выглядеть Москва будущего. Уже сегодня роботы, искусственный интеллект и нейросети служат на благо горожан. О развитии науки и IT- технологий и их применении в столичном мегаполисе поговорят глава представительства Singularity University в России Евгений Кузнецов и другие ведущие научные эксперты.

В последний день лета, 31 августа, москвичей ждет большой концерт на территории особой экономической зоны Москвы «Технополис «Москва», (Волгоградский проспект 42 корп. 24). А в первый день осени — литературные «БеспринцЫпные чтения» с участием писателя Александра Цыпкина, к которому присоединятся 13 писателей и более 50 актеров из разных стран.

Всех желающих приглашают провести «День без турникета», выбрав себе место и мероприятие по душе. Не тяните с регистрацией — количество мест ограничено!