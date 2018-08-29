Такие отзывчивые автомобили

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-29T18:04:37+03:00

Нынешний год стал рекордным по количеству отзывов мировыми автогигантами транспортных средств для устранения конструктивных недочётов

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Ещё несколько лет назад информацию о том, что какой-либо производитель автомобилей отзывает с рынка партию автомобилей из-за неисправностей не пропускало ни одно крупное средство массовой информации – сенсация. А сегодня такие сообщения даже особо не замечаются в общем потоке информации и уже стали обыденностью. Тем не менее, если собрать информацию в кучу, получается 2018-й бьёт все рекорды: с начала лета почти два десятка компаний предложили автовладельцам отогнать машины в автосервисы. Затронуты все сегменты авторынка — от изделий АвтоВАЗа до суперкаров Mercedes и инновационного электротранспорта.

Человек не сведущий в автомобилях сходу сделает вывод - налицо ухудшение качества. А для тех, кто понимает - совершенствование диагностики и усиление заботы о потребителе.

Что делать, если ваш автомобиль отзывают? Надо ли за это платить? Как узнать, нет ли в списках вашей «ласточки»? Во всех этих вопросах пытаемся разобраться.

Самые громкие «отзывные» кампании

«Mercedes-Benz». Январь 2018 года. Дефект подушек безопасности. Отозвано 6 639 автомобилей множества моделей, реализованных на российском рынке в 2012-2014 годах. Причина: возможное срабатывание подушки безопасности водителя.

Volkswagen Group Rus. Август 2018 года. Повышенное содержание кадмия в зарядной системе. Речь идет о минимум 124 тысячах электрических хэтчбеков. Содержащиеся в механизме 0,008 грамма кадмия не представляют угрозы для здоровья. Но при утилизации кадмий теоретически может загрязнить атмосферу.

Volkswagen Polo. Декабрь 2017 года Недостаточная длина провода втягивающего реле стартера затрудняет запуск двигателя. Отзыву подлежали 30 777 седанов, проданные c 2015 год по 2017 годы.

«Nissan». Июнь 2017. Риск утечки топлива и возможного возгорания; повреждения патрубка рулевого усилителя; дефекты сборки. Официальный представитель в России отозвал почти 17,8 тысяч автомобилей, произведенных с 2015 по 2017 годы. Также Nissan отозвал с российского рынка 7 тысяч Murano Z51 из-за повреждения патрубка рулевого усилителя.

В мае 2017 года Nissan отозвал в России 42,3 тысяч автомобилей Almera из-за дефекта сборки заднего стекла автомобиля, установленного без применения грунтового слоя.

Toyota Motor Corporation. Август 2018 года. Проблемы с подушкой безопасности. Японская корпорация отозвала свыше 20 тысяч автомобилей по всей России, проданных с марта 2010-го по май 2015 года. На всех заменят газогенератор передней пассажирской подушки.

Prius. Февраль 2014 года. Ошибки в программном обеспечении, которые могут вызывать остановку двигателя. Компания отозвала 1,9 миллионов автомобилей-гибридов по всему миру из-за ошибок в программном обеспечении. А в апреле 2014 года – еще 27 моделей. Некачественная сборка. Компания отозвала 6,5 миллионов автомобилей. Это самая крупная партия автомобилей, которую компания когда-либо отзывала. Проводилась проверка и замена скрученного кабеля, ведущего к боковой подушке безопасности водителя – выяснилось, что он может быть поврежден при повороте рулевого колеса. За 2012-2014 годы компания в общей сложности отозвала 25 миллионов автомобилей, выпустив всего 21 миллион.

Audi AG. Май 2017 года. Появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости; неисправности системы климат контроля. Российский дилер отозвал 14 000 моделей А4, А5, А6 и Q5, реализованных с 2012 по 2017. В марте 2018 года Audi отозвала 4857 автомобилей в России из-за риска возгорания. Источник проблемы - неполадки в системе климат-контроля.

Honda. Февраль 2017 года. Дефект подушки безопасности. В России отозвали больше 135 491 автомобиль. Из них 135 168 автомобиля марки Honda (модели Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D) и 323 автомобиля марки Acura (кроссоверы RDX), изготовленные с 2005 по 2016 годы. Из-за ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом.

Июль 2017 года. Возгорание аккумулятора. Отозвано 2,1 миллиона автомобилей, из которых 1,15 миллиона в США и Канаде, где зимой используется много реагентов. Возгорания связывают также с попаданием реагента в моторный отсек.

Ford. Август 2018 года. Возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В России отозвано почти 4 тысячи автомобилей. В редких случаях из-за трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен стук или хлопки из коробки передач, а в крайних случаях — отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая задымление или возгорание.

Сентябрь 2017 года. Неисправность партии инициаторов подушек безопасности; возгорание автомобиля. Автопроизводитель запустил две отзывные кампании. Обе связаны с пассивными системами безопасности кроссовера Ford Kuga. Причиной первого стал риск отказа подушки безопасности в случае аварии, второго - вероятность, что при ДТП все системы сработают штатно, но подожгут автомобиль.

В рамках первой кампании отзывалось 1 059 автомобилей, реализованных с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. Под вторую отзывную кампанию попали 19 805 автомобилей, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. Причина - дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может загореться.

Март 2018 года. Неисправности в рулевой колонке. Американский производитель Ford отозвал 1,4 миллиона автомобилей. Причина – отвалившийся во время движения руль у владельца седана Ford Fusion. Болты, закрученные с ошибкой, могут расшататься в любой момент. Ford проинформирован о трех случаях, когда руль отсоединялся во время движения автомобиля. Отзывная кампания затронет модели Fusion и Lincolns MKZ, выпущенные в Северной Америке с 2014-го по 2018 годы.

BMW. Июль 2018 года.Угроза возгорания двигателя из-за попадания горючих компонентов в выхлопную систему. Отзывать начали после сообщений о четырёх десятках случаях возгорания. В списке 323 тысячи машин в Европе. Корейские владельцы в августе подали в суд на производителя, обвинив BMW в неторопливости при решении проблем.

Ноябрь 2017 года. Возможный перегрев двигателя и возгорание; перегрев электропроводки. Отозвано около 1,4 миллиона машин в США. 740 тысяч автомобилей с 2007 по 2011 годы выпуска, в том числе модели X3 и X5. На этих машинах концерн заменил элементы системы вентиляции, которые могут расплавиться от высокой температуры. Еще около 670 тысяч машин других годов выпуска отозваны для замены элементов электропроводки в системе очищения воздуха.

Чем это грозит?

Ничем. Машину не конфискуют, гаишник не придерётся, даже на продажную цену не повлияет. Не хотите ехать в сервис – дело добровольное, пользуйтесь дальше на свой риск.

Как это происходит?

1. Производитель официально объявляет о начале кампании.

2. Производитель уведомляет потребителя (по почте, по телефону) о том, что его автомобиль в списке.

3. Дилер выполняет работы и отчитывается производителю о сделанном.

Зачем компании идут на такие затраты?

1. Имидж – забота о клиенте превыше всего.

2. Убытки - если после аварии выяснится, что неполадка системная - фирма разорится на выплатах компенсаций по судам.

3. Маркетинг - в развитых странах кампания по отзыву машин увеличивает продажи (см. п.1)

Надо знать

• Дилер обязан провести работы бесплатно. Но вполне может предложить какие-либо дополнительные услуги. Ваше право отказаться.

• Бывает отзывная кампания проводится исключительно в рекламных целях. Подумайте, надо ли вам тратить бензин и время на замену самопроизвольно открывающейся крышки «бардачка».

• Поинтересуйтесь у дилера предоставляет ли он на время ремонта сменный автомобиль. Делать это он не обязан, но бывает.

• Не затягивайте с заменой. Деталей всегда хватает, но если вы приедете в сервис через пару лет, то вам могут объявить, что акция давно закончилась, а невостребованные детали возвращены производителю.

• Помните: после того, как автопроизводитель предупредил клиента о начале акции и сообщил её сроки, он снимает с себя ответственность за возможную поломку.

• Если даже ваша машина не на гарантии, сомнительную деталь вам всё равно заменят бесплатно. Но владельца гарантийного автомобиля дилерам легче найти.

Попадает ли ваш автомобиль под акцию?

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно сверив VIN-номер своей машины с перечнем отзываемых машин. Сервис действует на сайте Росстандарта и на сайтах некоторых марок.

Если ваш автомобиль на гарантии, вас наверняка известят о начале кампании. Чем он старше, тем меньше шансов. Поэтому лучше самому следить за новостями и периодически позванивать дилеру.

В США, Японии и Европе на ремонт приезжает около 65% автовладельцев, а у нас всего 15-20. В истории нашего судопроизводства ни один хозяин транспортного средства пока не доказал, что авария произошла из-за заводских неисправностей, которые были известны производителю.

Почему? Причин несколько: не привыкли, жаль времени, лень, плюс классический национальный пофигизм.

Но, уверен, постепенно всё изменится. Отечественный автовладелец поймёт, что отзыв для доработки - обыденное мероприятие, что пренебрегать безопасностью не надо и что отзыв автомобиле не показатель плохого качества производства, а, напротив, забота о жизни и здоровье клиента.

МНЕНИЯ АВТОЭКСПЕРТОВ

Сергей НИКИФОРОВ

- Ничего удивительного, а, тем более катастрофического в скачке отзывов автомобилей нет. Чем больших высот достигает автодиагностика, тем больше пресекает потенциальных (заметьте - потенциальных, а не реальных) неисправностей. Трудно сосчитать, сколько не случилось благодаря этому аварий, а, следовательно, сколько сохранено жизней.

Так что ничего страшного в отзывах нет.

Игорь ТРОФИМОВ

- На первый взгляд может показаться, что отзыв автомобиля свидетельствует о низком качестве сборки и недостатке контроля на производстве. Но это не так. С каждым годом автомобили совершенствуются, становятся технически сложнее. Увеличиваются требования по безопасности, экологии и многим другим параметрам. Прогресс развивается так стремительно, что человек за ним не всегда успевает. Времени на долгую обкатку бывает недостаточно. И это тренд не 2018 года, а пожалуй, всех десятых. Сейчас мы просто вышли на пик.

Социальная ответственность производителя - мера не только репутационная, но и вынужденная. Компании стремятся, с одной стороны, обезопасить своих клиентов, а с другой минимизировать репутационные риски.

А «болячки», к счастью, легко лечатся. Это актуально и для частного, и для общественного транспорта. Например, я слышал, что в США несколько лет назад из соображений безопасности отозвали партию школьных автобусов.