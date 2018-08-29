2018-08-29T19:19:21+03:00
Общество

Стивен Сигал подал заявку на регистрацию своей школы айкидо в России

Предполагают, что это может быть сеть в Москве и Московской области
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актер Стивен Сигал.Актер Стивен Сигал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал откроет в России собственный бизнес.

Напомним, звезда боевиков 80-90-х в 2016 году получил российское гражданство. В июле нынешнего года Сигала назначили специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Позже стало известно, что новый россиянин зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель - встал на учет Федеральной налоговой службы в подмосковном городе Электросталь. В качестве основной деятельности он указал актерскую и научную работу. «Дополнительные виды» - запись и выпуск музыкальных произведений. (Стивен Сигал известен, как большой любитель блюза, играет в собственной группе на гитаре, - Авт.).

И вот - следующий шаг.

На днях актер подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Aikido Ten Shin Dojo. Предполагается, что так будет называться школа Сигала или сеть школ, которая появится в Москве и Московской области.

- Заявка была зарегистрирована в Роспатенте 24 августа, - подтвердил корреспондент «Комсомольской Правды» источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, Стивен Сигал подал заявку на ускоренную регистрацию товарного знака. Проверка на возможные совпадения с уже существующими ТМ в таком случае займет около двух месяцев (обычно такая процедура занимает до 7 месяцев).

КСТАТИ

Стивен Сигал будет налаживать культурные отношения между РФ и США

Голливудский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Такое сообщение появилось на официальной странице министерства в Facebook. Основной задачей Сигала станет взаимодействие между странами в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге
Большую кольцевую линию метро соединят со второй линией Московских центральных диаметров
К Дню знаний завершат реставрацию главного здания Литературного института
Во всех автобусах и троллейбусах Москвы оплату начнут принимать картой или смартфоном
Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября смогут ездить на МЦК бесплатно
Электронные учебники могут появиться в подмосковных школах в ближайшие шесть лет
За проезд в столичных автобусах разрешат платить картой
Скорая с пациентом перевернулась, после столкновения с иномаркой
В подмосковной аварии погиб один человек
Для московского парка «Хуамин» привезут из Китая черепицу и фигурные камни
В столичной больнице имени Ворохобова приемное отделение работает по новым правилам
На Большом кольце метро станции «Лефортово» и «Авиамоторная» запустят в 2019 году
Москвичи могут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн
В центре Москвы появилась новая пешеходная зона
Названа дата московского осеннего велопарада
Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября
Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей