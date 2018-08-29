Стивен Сигал подал заявку на регистрацию своей школы айкидо в России

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-29T19:19:21+03:00

Предполагают, что это может быть сеть в Москве и Московской области

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Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал откроет в России собственный бизнес.

Напомним, звезда боевиков 80-90-х в 2016 году получил российское гражданство. В июле нынешнего года Сигала назначили специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Позже стало известно, что новый россиянин зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель - встал на учет Федеральной налоговой службы в подмосковном городе Электросталь. В качестве основной деятельности он указал актерскую и научную работу. «Дополнительные виды» - запись и выпуск музыкальных произведений. (Стивен Сигал известен, как большой любитель блюза, играет в собственной группе на гитаре, - Авт.).

И вот - следующий шаг.

На днях актер подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Aikido Ten Shin Dojo. Предполагается, что так будет называться школа Сигала или сеть школ, которая появится в Москве и Московской области.

- Заявка была зарегистрирована в Роспатенте 24 августа, - подтвердил корреспондент «Комсомольской Правды» источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, Стивен Сигал подал заявку на ускоренную регистрацию товарного знака. Проверка на возможные совпадения с уже существующими ТМ в таком случае займет около двух месяцев (обычно такая процедура занимает до 7 месяцев).

КСТАТИ

Стивен Сигал будет налаживать культурные отношения между РФ и США

Голливудский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Такое сообщение появилось на официальной странице министерства в Facebook. Основной задачей Сигала станет взаимодействие между странами в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов (подробности)