2018-08-29T19:45:49+03:00
Происшествия

В Москве арестовали мужчину, в квартире которого умерла 14-летняя девочка

По версии следствия, он несколько раз приглашал школьницу домой, угощал алкоголем и занимался с ней сексом
Семен ЕЛЕНИН
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В следствии предполагают, что девочка могла скончаться от воздействия химических веществ, которые пригласивший её мужчина подмешивал в алкоголь.В следствии предполагают, что девочка могла скончаться от воздействия химических веществ, которые пригласивший её мужчина подмешивал в алкоголь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следователи продолжают расследовать гибель 14-летней девочки в центре Москвы. Сегодня Хамовнический суд отправил 43-летнего подозреваемого под арест.

Напомним, тело школьницы 26 августа обнаружили во дворе жилого дома на улице Подвойского. Записи с камер видеонаблюдения показали, что девочку из подъезда вынес на руках некий мужчина и оставил на улице. Подозреваемого задержали. В том самом подъезде он снимал квартиру. При проверке документов предъявил паспорт, который оказался фальшивым. Мужчину зовут Владислав Каньшин, несколько раз сидел за кражи и мошенничество.

Погибшая девочка жила в другом районе Москвы. А со взрослым мужчиной у нее, как выяснилось, была связь.

- Каньшин на допросе признался, что со школьницей он познакомился через соцсети и несколько приглашал ее к себе, - рассказал источник в следствии. - Несовершеннолетнюю он угощал алкоголем и наркотиками. А потом вступал с ней в интимную связь.

Первоначально на теле покойной не нашли следов насильственной смерти. Результаты вскрытия пока не готовы. Однако в следствии предполагают, что девочка могла скончаться от воздействия неких химических веществ, которые мужчина подмешивал ей в алкоголь.

- Несовершеннолетняя потеряла сознание, начала задыхаться, - говорит источник. - Каньшин испугался, что о их связи узнают и не стал вызывать скорую. Через несколько минут девочка умерла, а он решил избавиться от тела, вынеся его во двор. Сейчас эта версия проверяется.

Пока уголовное дело возбуждено по статьям «половое сношение и иные действия сексуального характера лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «развратные действия сексуального характера».

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Это убийство – намеренное или по неосторожности – стало одним из самых запутанных ЧП в столице за последнее время. Воскресным утром во дворе дома на улице Подвойского в ЦАО прохожие обнаружили лежащую на лавке девочку-подростка. Поняв, что она не дышит, перепуганные соседи вызвали полицию. А уже через несколько часов в одной из квартир, которые сдаются посуточно, задержали 43-летнего подозреваемого. Вычислить его оказалось несложно. Камеры над подъездом засняли, как он на руках выносит тело ребенка, кладет на скамейку и возвращается обратно в дом. Обойдя все квартиры, оперативники узнали в хмуром лысом мужчине своего «клиента». (подробности)

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