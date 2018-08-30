СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T20:17:27+03:00

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Наше время, когда повсеместно применяются новые технологии, требует дополнительных навыков. Некоторые профессии выходят из моды, перестают быть актуальными.

И только новые знания и умения помогут оставаться конкурентноспособным на рынке труда, а иногда, чтобы остаться на плаву, приходится даже менять направление деятельности.

Поэтому о переквалификации или даже о смене профессии рано или поздно задумываются многие. Идеально, чтобы и новое дело оказалось по душе, и зарплата при этом была приличная.

Но вот решился человек что-то поменять. Или хотя бы попробовать. Что ему делать?

Рейтинги самых востребованных профессий на рынке труда Москвы публикуются регулярно. В этих списках - IT-специалисты, строители различных специальностей, работники в сфере обслуживания и многие другие. Выбор профессии только на основе этих рейтингов может закончиться плохо, а с ходу понять, чем хочется заниматься и какая деятельность будет актуальна в ближайшее время, почти невозможно.

Как удобно, если будет существовать супермаркет профессий, куда можно прийти, понять, чем хочется заниматься, и приобрести себе востребованную специальность, которая позволит реализовать себя в изменяющихся жизненных условиях.

В этом может помочь уникальный проект «Техноград», который запускается на ВДНХ в сентябре. «Техноград» - это площадка, которая поможет горожанам обучаться по самым востребованным, актуальным профессиям. В павильонах ВДНХ размещаются мастерские: более 40 специальностей по 6 направлениям (промышленность, услуги для населения, креативные индустрии, предпринимательство, цифровые технологии, городская инфраструктура). При этом в течение сентября все занятия можно будет посетить совершенно бесплатно.

Не секрет, что многих выпускников колледжей и вузов после приема на работу приходится доучивать. Нюансы профессии можно постичь, не просто штудируя учебники, а закрепляя все свои знания при работе «руками». В «Технограде» преподают не теоретики, а практики. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше - сделать самому.

- Мы сотрудничаем с крупными работодателями, сетями отелей и ресторанов, - говорит председатель Ассоциации кулинаров «Вкус мира РУС» Владимир Олейников. - И наши партнеры готовы брать на стажировку и трудоустраивать лучших слушателей курса. Прежде всего я бы отметил «Техноград» как уникальную площадку, аналогов которой сейчас в России нет. Кстати, помимо наших педагогов, будем привлекать и иностранных специалистов, лучших в своем деле.

Среди востребованных профессий на рынке труда есть и операторы дронов.

- Уже сейчас дроны применяются в самых разных сферах - кадастрографии, энергетике, сельском хозяйстве, - объясняет заместитель генерального директора ГК «Геоскан» Павел Семенов, которая производит беспилотники. - С одной стороны, появляются новые технологии, с другой - нужны люди, которые будут ими управлять.

Впрочем, «Техноград» - это не только длительное обучение. Любой человек может прийти сюда, чтобы получить какие-то знания просто так, для себя. Например, посетить мастер-класс профессионального баристы, который учит делать рисунки на кофе! Можно будет эффектно удивить дома любимую девушку, накрутив на пенке эспрессо или глясе красивый цветочек... Хотя как знать! Может, для какого-то студента навыки, приобретенные в «Технограде», станут подработкой во время учебы.

А по выходным «Техноград» - это еще и досуговое развлечение для всей семьи. Примерить на себя навыки в той или иной сфере могут даже дети!

ЭТО ВАЖНО!

✓ Полное расписание занятий и курсов постоянно обновляется на сайте technograd.moscow.

✓ По окончании учебы выпускники «Технограда» получают сертификаты.