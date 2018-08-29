В Москву из-за угрозы взрыва вернулся самолет, вылетевший в Душанбе

СЕГОДНЯ 22:15 2018-08-29T22:22:53+03:00

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В аэропорт Жуковский вечером 29 августа вернулся самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва-Душанбе. Причина - угроза взрыва.

- Самолет вылетел по расписанию в 19.31, но пилот был вынужден развернуть лайнер обратно и приземлиться около 20.35 в аэропорте "Жуковский" из-за инцидента с пассажиром, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта "Жуковский".

На борту гражданин Душанбе начал скандал с соседом, завязалась драка. Пассажиры пытались разнять их, на помощь пришли стюарды. Конфликт только набирал обороты. После иностранец и вовсе заявил, что у него в сумке бомба и он сейчас взорвет самолет. Пилот немедленно принял решение возвращаться в аэропорт "Жуковский".

Возле трапа уже ожидали сотрудники полиции, которые вывели угрожавшего пассажира из салона. Также был изъят его багаж. Кинологи с собаками осмотрели салон самолета - к счастью, никаких взрывоопысных веществ обнаружено не было. Пассажирам также пришлось покинуть лайнер, сейчас они ожидают решения о вылете в аэропорту. А житель Душанбе дает показания полицейским.

- Пассажир задержан, специальная группа ведет допрос. Он снят с рейса. Дальше решение будут принимать полицейские, - сказали в пресс-службе аэропорта.