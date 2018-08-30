Пожар в спортивном клубе в Реутове: огонь распространился из раздевалки
В подмосковном городе Реутов случился крупный пожар. Утром в четверг на Лесной улице загорелось здание спортивного клуба - здесь крытые теннисные корты, площадки для игры в баскетбол и мини-футбол.
Пожар теннисного корта в Реутове.
- Сообщение о пожаре поступило в 10.50, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. - Первое прибывшее на место пожарное подразделение провело разведку в здании и сообщило, что общая площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Немедленно был объявлен повышенный ранг пожара №2.
Как стало известно, еще до прибытия первых пожарных из здания были эвакуированы около пятидесяти человек - клиенты клуба и персонал.
Спустя несколько минут к горящему спортивному клубу подъехали еще несколько пожарных расчетов. В 11.28 пожар удалось локализовать, а еще спустя десять минут ликвидировать открытое горение. Сейчас пожарные продолжают проливать здание водой.
- По предварительной информации, пожар мог начаться из одной из раздевалок, - рассказал источник в экстренных службах. - Что это было - короткое замыкание или, скажем, не потушенная сигарета - будут устанавливать специалисты. Предполагается, что в течение ближайшего часа пожарные смогут приступить к разбору завалов.