Пожар в спортивном клубе в Реутове: огонь распространился из раздевалки

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-30T13:00:57+03:00

Предполагается, что в течение ближайшего часа пожарные смогут приступить к разбору завалов Фото: ВКонтакте

Из-за пожара из здания спортивного клуба в Реутове эвакуировали около пятидесяти человек [видео]

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В подмосковном городе Реутов случился крупный пожар. Утром в четверг на Лесной улице загорелось здание спортивного клуба - здесь крытые теннисные корты, площадки для игры в баскетбол и мини-футбол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/666490" frameborder="0"></iframe> Пожар теннисного корта в Реутове.

- Сообщение о пожаре поступило в 10.50, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. - Первое прибывшее на место пожарное подразделение провело разведку в здании и сообщило, что общая площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Немедленно был объявлен повышенный ранг пожара №2.

Как стало известно, еще до прибытия первых пожарных из здания были эвакуированы около пятидесяти человек - клиенты клуба и персонал.

Спустя несколько минут к горящему спортивному клубу подъехали еще несколько пожарных расчетов. В 11.28 пожар удалось локализовать, а еще спустя десять минут ликвидировать открытое горение. Сейчас пожарные продолжают проливать здание водой.

- По предварительной информации, пожар мог начаться из одной из раздевалок, - рассказал источник в экстренных службах. - Что это было - короткое замыкание или, скажем, не потушенная сигарета - будут устанавливать специалисты. Предполагается, что в течение ближайшего часа пожарные смогут приступить к разбору завалов.