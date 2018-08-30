«Вышел на пенсию и три месяца пил»: Пожилой житель Подмосковья с балкона начал стрелять по прохожим и тяжело ранил 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-30T14:18:26+03:00

Варю сначала доставили в местную больницу, а потом срочно перевезли в Москву - в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Огнестрельное ЧП в подмосковной Лобне. В реанимацию доставлена 15-летняя школьница...

Все произошло вечером в среду, 29 августа. Варя (имя изменено, - Авт.) с мамой просто шла по двору. И вдруг - громкий хлопок откуда-то сверху. Варя начала оседать и упала на спину. Мама увидела, как из груди девочки расплывается красное.

Вызвали скорую помощь. Варю сначала доставили в местную больницу, а потом срочно перевезли в Москву - в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

- У пострадавшей проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, - сообщили медики. - Проведена операция. Состояние девушки тяжелое. Но мы делаем все возможное.

Стрелка задержали почти сразу. Мужчину с ружьем на балконе жилого дома видели соседи. Задержан 62-летний житель Лобни.

- Пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из охотничьего ружья, - сообщили в Следственном комитете по Московской области. - В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По словам нашего источника в следствии, охотничье ружье 12 калибра, из которого палил пенсионер, официально зарегистрировано. Но зачем он стрелял?!

- Допросить мужчину пока не получается, он до сих пор находится в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения, - рассказал источник. - По словам соседей, мужчина живет один, жена умерла несколько лет назад, дети живут отдельно. Три месяца назад он официально вышел на пенсию и ушел в запой. Пил, как говорят, все это время. Как только задержанный придет в себя, его допросят.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».