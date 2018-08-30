1 сентября в Хэппилон пройдет большой праздничный фестиваль, приуроченный к дню знаний!
Рекомендуем взять в свой родительский арсенал полезные развлечения, и подарить в первые дни осени детям, настоящий праздник!⠀
Праздник День знаний и автограф-сессия со звездой фильмов «Такси» Сами Насери пройдут в крупнейшем в Москве, двухуровневом парке аттракционов Хэппилон в ТРК VEGAS. ⠀
Огромный выбор аттракционов, батутный комплекс, лазертаг, верёвочный городок, детские игровые площадки, карусели, игровые автоматы и видеосимуляторы — в крупнейшем в Москве парке аттракционов Happylon найдётся развлечения для каждого члена семьи.
Крупнейший в Москве, двухуровневый парк аттракционов Хэппилон в ТРК VEGAS.
Всех гостей парка ждет интересная, веселая и спортивная программа, в которую будет включено:⠀
- Семейная олимпиада⠀
- Шоу программы⠀
- Игры с аниматорами⠀
- Праздничный концерт⠀
- Конкурсы, соревнования и розыгрыш призов⠀
- Детская дискотека и флешмоб⠀
Всех гостей парка ждет интересная, веселая и спортивная программа.
2 сентября известный французский актер Сами Насери привезет детей из детского дома на аттракционы! В рамках благотворительной программы, Сами Насери проведет эксклюзивную автограф-сессию для детишек из детских домов и гостей парка, прокатится с ними на аттракционах, подарит подарки и с удовольствием, примет участие в благотворительном чаепитии в Таверне веселого Роджера.
К добавлению к программе с участием кинозвезды, в парке Хэппилон запланирован еще и праздничный концерт, флешмоб, игры с аниматорами и яркая дискотека.
Пиратский городок.
Приходите всей семьей!!! Приводите друзей!!! Проведите первый праздник осени в отличном настроении - в двухуровневом парке аттракционов и развлечений для всей семьи - Happylon! Атмосфера сказки не оставит равнодушными ни взрослых ни детей.
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