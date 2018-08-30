2018-08-30T15:51:46+03:00
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1 сентября в Хэппилон пройдет большой праздничный фестиваль, приуроченный к дню знаний!

Вот и наступает начало нового учебного года! Для одних ребятишек это первый день в детском саду, для других – в школе
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Рекомендуем взять в свой родительский арсенал полезные развлечения, и подарить в первые дни осени детям, настоящий праздник!⠀

Праздник День знаний и автограф-сессия со звездой фильмов «Такси» Сами Насери пройдут в крупнейшем в Москве, двухуровневом парке аттракционов Хэппилон в ТРК VEGAS. ⠀

Огромный выбор аттракционов, батутный комплекс, лазертаг, верёвочный городок, детские игровые площадки, карусели, игровые автоматы и видеосимуляторы — в крупнейшем в Москве парке аттракционов Happylon найдётся развлечения для каждого члена семьи.

Крупнейший в Москве, двухуровневый парк аттракционов Хэппилон в ТРК VEGAS.

Крупнейший в Москве, двухуровневый парк аттракционов Хэппилон в ТРК VEGAS.

Всех гостей парка ждет интересная, веселая и спортивная программа, в которую будет включено:⠀

- Семейная олимпиада⠀

- Шоу программы⠀

- Игры с аниматорами⠀

- Праздничный концерт⠀

- Конкурсы, соревнования и розыгрыш призов⠀

- Детская дискотека и флешмоб⠀

Всех гостей парка ждет интересная, веселая и спортивная программа.

Всех гостей парка ждет интересная, веселая и спортивная программа.

2 сентября известный французский актер Сами Насери привезет детей из детского дома на аттракционы! В рамках благотворительной программы, Сами Насери проведет эксклюзивную автограф-сессию для детишек из детских домов и гостей парка, прокатится с ними на аттракционах, подарит подарки и с удовольствием, примет участие в благотворительном чаепитии в Таверне веселого Роджера.

К добавлению к программе с участием кинозвезды, в парке Хэппилон запланирован еще и праздничный концерт, флешмоб, игры с аниматорами и яркая дискотека.

Пиратский городок.

Пиратский городок.

Приходите всей семьей!!! Приводите друзей!!! Проведите первый праздник осени в отличном настроении - в двухуровневом парке аттракционов и развлечений для всей семьи - Happylon! Атмосфера сказки не оставит равнодушными ни взрослых ни детей.

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