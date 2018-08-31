Чем удивит москвичей фестиваль «Цветочный джем»
С 30 августа по 9 сентября 2018 года в Москве проходит фестиваль «Цветочный джем», который объединяет в себе традиции «Московского мороженого» и «Московского варенья»
Организаторы обещают: все площадки будут невероятно круто смотреться на селфиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Гости в студии:
- Игорь Шарифзанович Сафиуллин, член жюри Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».
-Анна Торопова, представитель оргкомитета фестиваля «Цветочный джем».
Чем удивит москвичей фестиваль «Цветочный джем»
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