2018-08-31T15:11:13+03:00
Афиша

Чем удивит москвичей фестиваль «Цветочный джем»

С 30 августа по 9 сентября 2018 года в Москве проходит фестиваль «Цветочный джем», который объединяет в себе традиции «Московского мороженого» и «Московского варенья»
Михаил АНТОНОВЕлена ПОПОВА
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Организаторы обещают: все площадки будут невероятно круто смотреться на селфиОрганизаторы обещают: все площадки будут невероятно круто смотреться на селфиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Гости в студии:

- Игорь Шарифзанович Сафиуллин, член жюри Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

-Анна Торопова, представитель оргкомитета фестиваля «Цветочный джем».

Чем удивит москвичей фестиваль «Цветочный джем»

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