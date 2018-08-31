До Твери и Питера доедем быстрее

СЕГОДНЯ 01:31 2018-08-31T01:31:42+03:00

Теперь у Ленинградки появился дублер, по которому можно гнать 150 км в час

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Радостное событие для водителей, которые ездят по Московской области - от Химок и в сторону Твери. До недавнего времени, двигаясь по Ленинградскому шоссе, им приходилось заезжать в Солнечногорск и Клин. Там ограничение скорости, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские - и соответственно пробки.

Теперь появился очередной кусок объездной дороги (движение по ней откроют 1 сентября). Стоимость проезда - 2 рубля за один километр. Это днем. Ночью дешевле - тарифы опубликуют на сайте государственной компании «Автодор» (avtodor-tr.ru) сразу после того, как по новой дороге поедут автомобили.

- Новый платный участок трассы М11 Москва - Санкт-Петербург протянулся с 58-го километра по 97-й, - сообщили «КП» в пресс-службе Автодора. - Проще говоря, от Солнечногорска до Клина (но в объезд обоих). Головной отрезок пути - от МКАД до Солнечногорска был открыт раньше и зарекомендовал себя хорошо. Торжественная церемония открытия нового участка уже прошла. Но фактически трасса начнет функционировать в субботу (в 0.00).

Водители на форумах и в социальных сетях буквально празднуют это событие. Теперь они смогут сэкономить время - от получаса до нескольких часов (в зависимости от маршрута). Рады новой дороге и в Солнечногорске с Клином - на их улицах станет меньше машин, экологическая обстановка улучшится. Транзитный трафик, из-за которого жители городов задыхались, наконец исчезнет.

- На протяжении всей дороги встречные направления разделены барьерами, - добавили в компании «Автодор». - Все участки полностью освещены. Расчетная скорость движения - 150 км/час (при подъезде к городу Клину - 120 км/час). Для отдыха в пути имеется несколько площадок. А для экстренной дозаправки на 70-м км в сторону Твери и 64-м км в сторону Москвы установлены топливные комплексы контейнерного типа.

Карта

КАК ДЕЙСТВУЕМ

Для того чтобы заехать на платную трассу М11 с транспондером T-pass (электронное устройство, которое передает сигнал для оплаты проезда), нужно включить услугу интероперабельности. Если этого не сделать и въехать на трассу от Клина до Солнечногорска, то на отрезке пути от МКАД до Солнечногорска транспондер не сработает и возникнут сложности с оплатой проезда. А на протяжении от МКАД до Солнечногорска по транспондеру просто не получится въехать.

Для подключения услуги интероперабельности необходимо персонифицировать транспондер T-pass (в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru или в любом центре продаж и обслуживания Автодора указать паспортные и контактные данные, чтобы транспондер T-pass числился персонально за его владельцем).

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если вам нужно что-то уточнить по новому участку дороги М11, звоните по телефону Единого информационного центра - 8 800 707-23-23.

СПРАВКА

Строительство М11 началось в 2010 году. Сейчас больше двух третей будущей трассы готово (более 400 км). В этом году после окончательной сдачи М11 будет открыто для движения 607 км (осталось достроить участок в Подмосковье и Тверской области - от 97 до 149-го км, а также 100 км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге).