Будут кататься в электробусах бесплатно целый месяц

СЕГОДНЯ 01:32 2018-08-31T01:32:58+03:00

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С 1 сентября по улицам Москвы поедут электробусы. Как и при запуске Московского центрального кольца (МЦК), москвичи и гости столицы смогут кататься на них бесплатно целый месяц - по 30 сентября включительно. Такое распоряжение утвердил вчера на заседании президиума городского правительства мэр Сергей Собянин.

Первые электробусы выпустят на маршруте троллейбуса № 73, 6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.). До конца года новые машины появятся еще на 5 маршрутах, которые проходят через 22 района Москвы (см. «На заметку»).

Напомним, сейчас в Москве 25 процентов всех перевозок в наземном общественном транспорте приходится на электрический транспорт (троллейбусы, трамваи). Теперь экологически чистых машин станет больше (см. «В чем выгода»). В ближайшие годы будут постепенно менять троллейбусы и автобусы Мосгортранса на электробусы. Мэрия уже провела два аукциона на поставку 200 автобусов на электрической тяге и зарядных станций к ним. Победителями торгов стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них выпустит для Мосгортранса по 100 современных электробусов, а также обеспечит установку 62 скоростных зарядок.

До конца этого года пройдет еще один аукцион на 100 электробусов. В 2019 - 2020 годах столичные власти планируют покупать ежегодно по 300 чудо-машин. А с 2021 года за счет бюджета в наземку начнут поставлять только электробусы вместо дизельных автобусов.

В мэрии уточнили, что электробусы станут появляться на дорогах столицы в дополнение к троллейбусам, а не вместо них. При этом на некоторых маршрутах будет курсировать только электротранспорт, на других - и автобусы, и электробусы. Проезд на них будет стоить так же, как по всей наземке. В салон можно пройти по обычным билетам, социальной карте москвича или «Тройке».

НА ЗАМЕТКУ

По этим маршрутам пустят чудо-машины

№ 83 Уссурийская улица - метро «Преображенская Площадь

№ 42 Рижский вокзал - метро «Петровский парк

№ 76 Холмогорская улица - метро «ВДНХ

№ 36 Бескудниковский переулок - 1-я Останкинская улица

№ Т25 Проспект Буденного - метро «Лубянка» - Политехнический музей.

В ЧЕМ ВЫГОДА

Электробусы экологически чистые, менее шумные и более комфортные. В салонах - климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, низкий пол.

К тому же новинка выгоднее для городского бюджета, поскольку затраты на ее эксплуатацию ниже на 10 процентов, чем для обычных автобусов. Кроме того, электробус не требует сложного технического обслуживания (срок службы - 15 лет на условиях сервисного обслуживания). Этот транспорт поможет снизить вредные выбросы. А уровень шума и вибрации в салоне будут на 30 процентов меньше, чем в автобусах.