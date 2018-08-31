2018-08-31T12:47:17+03:00
Происшествия

В подмосковном парке неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских

Один из сотрудников правоохранительных органов госпитализирован [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Очевидцы сообщили, что по аллеям ходит странный мужчинаОчевидцы сообщили, что по аллеям ходит странный мужчинаФото: Тимур ХАНОВ
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В один из парков подмосковного Дзержинского в ночь на пятницу, 31 августа, вызвали наряд полиции. Очевидцы сообщили, что по аллеям ходит странный мужчина. Что-то громко кричит, ведет себя агрессивно. На место приехали двое сотрудников. Мужчина действительно бродил по парку. Он отказался показать свои документы, а потом и вовсе достал нож и кинулся на полицейских. В борьбе он нанес несколько колото-резанных ран сотрудникам, но в итоге его сумели скрутить.

В подмосковном парке неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских.В один из парков подмосковного Дзержинского в ночь на пятницу вызвали наряд полиции. По словам очевидцев, по аллеям ходит странный мужчина. Что-то громко кричит, ведет себя агрессивно. На место приехали двое сотрудников. Мужчина действительно бродил по парку. Он отказался показать свои документы, а потом и вовсе достал нож и кинулся на полицейских. В борьбе он нанес несколько колото-резанных ран сотрудникам, но в итоге его сумели скрутить.

Задержанному 27 лет. Говорит, что приехал в Москву из Волгоградской области - на заработки.

Подмосковная полиция опубликовала видео, сделанное после задержания.

- Я токсикоманю. Периодически, - заявил мужчина.

Как выяснилось, ранее он уже сидел. Причем, примерно за то же - получил срок по статье «Применение насилия в отношение представителя власти».

Одного из патрульных пришлось госпитализировать в местную больницу. Однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

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