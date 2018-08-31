Селфи с турникетом: москвичам предложили сфотографироваться в автобусах

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-31T14:13:09+03:00

К этому смешному посту прикрепили не менее забавную фотографию Фото: Twitter.com

А все потому, что скоро турникетов в наземном транспорте уже не будет

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Неожиданное предложение получили москвичи — сделать селфи с турникетом. А все потому, что в пятницу, 31 августа, они есть, а потом уже и не будет. Делать исторические фотографии призвал «Мосгортранс».

- Меньше суток — и турникет станет историей, - сообщили в «Мосгортрансе». - Завтра в наземном транспорте Москвы наступит всеобщий вход во все двери. Так что не забудьте сегодня селфи с турникетом. Это уникальный шанс. Не упустите его.

К этому смешному посту прикрепили не менее забавную фотографию, на которой кот тянется лапой к турникету. Заполнят ли москвичи соцсети фотографиями с турникетами - покажет время, а вот комментарии уже оставляют.

- А Зеленоград будет в этой истории? - спросил Алексей.

- Да, - ответили в Мосгортрансе.

- Идея клевая, без них лучше. Но вопрос: планируется ли поставить валидаторы у всех дверей, и не у самого входа, а у окон напротив? - спросила Ника.

КСТАТИ

Сделать селфи на новых станциях метро и получить подарки призывают в Стройкомплексе Москвы. Все просто: нужно сделать фото на любой станции от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки», разместить в своем инстаграме с хэштегом #метроселфиКСЛ до 7 сентября.

- Для москвичей открыто сразу семь новых станций метро Калининско-Солнцевской линии. В связи с этим мы объявляем уже традиционный конкурс селфи на новых станция и дарим призы, - значится в Инстаграме Стройкомплекса Москвы.