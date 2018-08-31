Фестиваль «Спасская башня» пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы
На московских вокзалах 1 сентября выступят военные оркестры фестиваля «Спасская башня». Такая акция пройдет в четвертый раз.
- В полдень выступления начнутся одновременно на пяти вокзалах, - рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».
Стоит понимать, что фестиваль не переехал, а просто некоторые коллективы выступят за пределами Красной площади (основной ежегодной площадки фестиваля).
Фестиваль «Спасская башня» — это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Как говорят сами организаторы, это «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Одним зрителям нравятся четкие, отлаженные движения военных, другим — живая оркестровая музыка.
КАКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЫСТУПЯТ:
- Белорусский вокзал – Творческий коллектив «Банда Монументаль» (Мексика);
- Казанский вокзал – Военный оркестр Королевской гвардии Омана;
- Ленинградский вокзал – Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы;
- Павелецкий вокзал – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда исполнителей шотландских танцев;
- Ярославский вокзал – Военный оркестр Шри-Ланки.