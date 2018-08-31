2018-08-31T15:30:28+03:00
Общество

Фестиваль «Спасская башня» пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы

Выступления 1 сентября начнутся одновременно на пяти вокзалах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В полдень выступления начнутся одновременно на пяти вокзалахВ полдень выступления начнутся одновременно на пяти вокзалахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На московских вокзалах 1 сентября выступят военные оркестры фестиваля «Спасская башня». Такая акция пройдет в четвертый раз.

- В полдень выступления начнутся одновременно на пяти вокзалах, - рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Стоит понимать, что фестиваль не переехал, а просто некоторые коллективы выступят за пределами Красной площади (основной ежегодной площадки фестиваля).

Фестиваль «Спасская башня» — это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Как говорят сами организаторы, это «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Одним зрителям нравятся четкие, отлаженные движения военных, другим — живая оркестровая музыка.

КАКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЫСТУПЯТ:

- Белорусский вокзал – Творческий коллектив «Банда Монументаль» (Мексика);

- Казанский вокзал – Военный оркестр Королевской гвардии Омана;

- Ленинградский вокзал – Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы;

- Павелецкий вокзал – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда исполнителей шотландских танцев;

- Ярославский вокзал – Военный оркестр Шри-Ланки.

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