2018-08-31T22:30:22+03:00
Происшествия

На Москва-реке столкнулись два прогулочных теплохода, сообщают о 7 пострадавших

Два судна ударились бортами и поспешили к пристани, чтобы не затонуть
Семен ЕЛЕНИН
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Напротив Лужнецкой набережной столкнулись два прогулочных теплохода.Напротив Лужнецкой набережной столкнулись два прогулочных теплохода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Для нескольких веселых компаний пятничная вечерняя прогулка по Москва-реке закончилась не очень-то весело. Напротив Лужнецкой набережной столкнулись два теплохода, на которых был полный аншлаг - люди находились и за столиками в ресторанах, и на верхних палубах.

По предварительной версии, команда лёгкого прогулочного судна неверно рассчитала дистанцию при маневре и подставила свой борт под корму набравшего ход большого пассажирского теплохода.

- Сообщение о касании двух судов бортами появилось около 19.00, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления МЧС. - Сразу после инцидента оба теплохода причалили к берегу.

По словам очевидцев, в результате столкновения пострадали семь человек - у них ушибы. Госпитализация никому не понадобилась.

Что касается самих теплоходов, сильнее всего пострадало более мелкое судно.

- В результате удара появилась трещина глубиной почти до ватерлинии, была опасность затопления, но в итоге благополучно пришвартовались, все пассажиры сошли на берег, - сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас на месте помимо сотрудников МЧС работают представители транспортной полиции и Ространснадзора. Выясняются причины столкновения. Ведётся опрос свидетелей и членов команд.

В МЧС отмечают, что также ранее появлялась информация об аварии двух теплоходов в районе Андреевской набережной, но она не подтвердилась.

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