Во время пожара на западе Москвы погиб человек

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-01T16:21:38+03:00

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В западном округе Москвы сегодня днём загорелся жилой многоквартирный дом. О густом чёрном дыме, который валит из окон пятиэтажки на Озерной улице очевидцы сообщили по номеру 112 около 14.40.

Спустя несколько минут на месте были первые пожарные расчеты.

Во время разведки было установлено, что очаг пожара находится в квартире на втором этаже, оттуда частично огонь перекинулся через балкон и в квартиру, которая находится уровнем выше.

- Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров, - комментируют в пресс-службе МЧС Москвы. - Спасателям удалось вывести с верхних этажей 13 местных жителей, среди которых двое детей. К сожалению, имеются пострадавшие.

Известно, что по крайней мере один человек погиб - мужчина, живший в той самой квартире, где начался пожар. Его тело пожарные обнаружили на полу у двери, когда сумели войти в квартиру. По предварительной информации, мужчина задохнулся, не сумев в дыму добраться до двери. Ещё одного мужчину увезли на скорой - отравление угарным газом.

По словам представителей МЧС в 15.24 пожар удалось потушить.

- Причину пожара будут выяснять специалисты, сейчас однозначного ответа нет, - сообщил «КП» источник в экстренных службах города. - Это может быть и неосторожное обращение с огнём, и короткое замыкание.