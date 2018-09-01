«Капитан был пьян»: СК опубликовал видео столкновения двух теплоходов на Москва-реке

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-01T18:07:04+03:00

В пятницу вечером напротив Лужнецкой набережной столкнулись два теплохода Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах аварии на Москва-реке. Напомним, вчера вечером напротив Лужнецкой набережной столкнулись два теплохода. По уточенной информации пострадали два человека, но госпитализация не потребовалась.

По словам очевидцев малое прогулочное судно «Снегири-2» пыталось совершить поворот перед идущим на скорости теплоходом River Palace. Тот носовой частью буквально протаранил «Снегирей» в бок - трещина совсем немного не дошла до ватерлинии.

Сегодня Следственный комитет опубликовал видео столкновения. Эта запись полностью подтверждает показания очевидцев. Кроме того, стало известно, что капитан «Снегирей-2» находился, мягко говоря, в изменённом сознании.

- В крови мужчины обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле, - рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Убойная доза! Это, например, как для мужчины весом 80 килограмм выпить около литра водки.

Главный вопрос - почему теплоходом, на котором находились десятки людей, управлял пьянющий капитан?

- Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе нарушения правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов, техническая неисправность теплоходов и другие, - говорит Марковская. - Следствием, осмотрены два теплохода, изъяты записи с видеорегистраторов теплоходов, опрошены команды теплоходов и очевидцы.

Ожидается, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.