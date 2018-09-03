Наше Подмосковье. Учебный год начинается с открытий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T01:34:46+03:00

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В этот день в разных муниципалитетах Подмосковья появились еще 9 новых школ.

Новый трехэтажный корпус школы появился прямо в самом центре седьмого химкинского микрорайона. Люди начали вселяться в этот квартал еще в 2007-м, сюда переезжали тысячи молодых семей с детьми. Неудивительно, что вскоре в местной школе такому количеству учеников стало совсем тесно. Проблему надо было решать. И вот на улице Мельникова открыто новое здание школы № 31. Современная трехэтажная постройка с просторными коридорами, обставленными по последнему слову техники компьютерными классами и учебно-методическими кабинетами, тремя (!) спортзалами, отдельным залом для занятий танцами, прекрасной столовой.

1 сентября школу торжественно открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, которая как тренер дала старт карьере многих наших прославленных гимнасток, олимпийских чемпионок.

НАЧНЕМ С УРОКА ЭКОЛОГИИ!

В новой школе будут учиться 1100 ребят. Одних только первоклашек - 276 мальчишек и девчонок. 10 классов!

Андрей Воробьёв выступил на линейке, с которой традиционно начался День знаний.

- Дорогие наши первоклашки, все, кто идет в школу, а в Московской области это почти 900 тысяч детей, я хочу поздравить каждого из вас в этот торжественный и важный день, - сказал губернатор. - Вам предстоит постичь знания, азы воспитания в школе, и, конечно, особую роль здесь играют учителя. Также хочу поблагодарить всех, кто задействован в системе образования, за их благородный труд, за их самоотдачу. Я не сомневаюсь, что в Подмосковье она и дальше будет давать очень заметные результаты. Тем, кто заканчивает в этом году школу, желаю новых достижений и, конечно, поступления в лучшие вузы нашей страны.

Педагогический состав новой школы полностью укомплектован. Среди учителей - три кандидата наук, два почетных работника народного образования.

По традиции 1 сентября после линейки был проведен только один урок. Где-то это обычный классный час, а здесь - урок экологии, на котором школьникам рассказали о бережном отношении к природе и раздельном сборе мусора. Теперь уроки на эту тему станут в школах Московской области традиционными. Регион планомерно готовится к переходу на новую систему сбора и утилизации отходов.

В новой школе будут учиться 1100 ребят. Одних только первоклашек - 276 мальчишек и девчонок. Фото: Денис Трудников

18 НОВЫХ ШКОЛ

Современные школьники, как позже отметил Андрей Воробьёв, проводят сегодня в школе гораздо больше времени, чем их сверстники несколько поколений назад. Школа становится центром большого количества факультативных занятий. Поэтому на территории химкинской школы № 31, помимо собственно учебных пространств, организованы и площадки для игр (большие игровые зоны для ребят из младших классов) и спорта (футбольное поле с искусственным покрытием последнего поколения).

Новый хореографический зал протестировали воспитанницы Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой - 1 сентября они провели здесь свои показательные выступления.

- Губернатор делает прорыв в образовании, в спорте, в культуре, - заявила Ирина Винер-Усманова. - В Химках созданы все условия для отдыха, тренировок. Здесь есть фехтование, волейбол, борьба, бокс, художественная гимнастика, английская школа, детские сады. Все, о чем говорит Президент Российской Федерации Владимир Путин, воплощено в этом городе.

- У нас 10 школ открывается 1 сентября, до конца года еще порядка 8 будет открыто, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это президентская программа по ликвидации второй смены. (См. графику.)

В нынешний День знаний свои двери открыли для учащихся еще четыре новые школы в Химках (в том числе одна - для детей с нарушениями интеллекта), две - в Балашихе, по одной - в Люберцах, Красногорске и Наро-Фоминске.

На своей странице в Instagram Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev) написал: «Надеемся, этот учебный год будет удачным для всех!»