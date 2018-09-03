Новые маршруты, отмена турникетов и запуск электробусов

СЕГОДНЯ 01:41 2018-09-03T01:44:54+03:00

- Ух ты! На электрическом автобусе я еще не ездила! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Пока москвичи отдыхали в отпусках, на столичном транспорте наступила очередная перезагрузка.

1. СВОБОДНЫЙ ВХОД ВО ВСЕ ДВЕРИ

На всем наземном транспорте в Москве убрали турникеты. Вместо них теперь на каждом входе-выходе в автобусах, троллейбусах и трамваях стоят специальные валидаторы. Они принимают оплату не только обычными билетами (разовый проездной, карта «Тройка» или соцкарта), но и банковскими картами, а также смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей. Заходить можно в любую дверь. Если хотите купить билет у водителя, идете сразу к нему в первую дверь.

К валидаторам нужно прикладывать проездной, банковскую карту или смартфон каждый раз, когда заходите в салон. Если билет бумажный, его обязательно нужно сохранить до конца поездки. Сейчас в наземке стало больше контролеров. Напомним, зайцам грозит штраф 1000 рублей, если нет билета, или 2500 рублей, если пользуются чужим льготным билетом.

Благодаря отмене турникетов наземка поедет быстрее. Время посадки сократилось с 5 минут до 30 секунд. А из-за того, что у дверей больше не собираются очереди на вход, длительность поездки по маршруту уменьшилась на 5 - 20 процентов.

2. БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА МЕСЯЦ

В 22 районах столицы на шести маршрутах автобусов и троллейбусов в День знаний запустили новый общественный транспорт - электробусы (подробнее - на kp.ru). На них можно кататься бесплатно целый месяц - по 30 сентября включительно. Такую акцию столичные власти проводили и во время запуска Московского центрального кольца (МЦК).

Электробусы станут появляться на дорогах столицы постепенно - в дополнение к троллейбусам, а не вместо них. При этом на некоторых маршрутах будет курсировать только электротранспорт, на других - и автобусы, и электробусы. После бесплатного проезда в течение месяца, то есть уже с 1 октября, платить за поездку на них нужно так же, как во всей наземке. В салон можно будет пройти по обычным билетам, социальной карте москвича или «Тройке». Сейчас электробусы ездят по таким действующим маршрутам:

- троллейбусов:

№ 83 Уссурийская улица - метро «Преображенская площадь»

№ 42 Рижский вокзал - метро «Петровский парк»

№ 73 6-й мкр. Бибирева - «ВДНХ» (южн.)

№ 76 Холмогорская улица - метро «ВДНХ»

№ 36 Бескудниковский переулок - 1-я Останкинская улица

- автобусов:

№ Т25 Проспект Буденного - метро «Лубянка» - Политехнический музей

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Накануне нового учебного года в некоторых районах Москвы открылись новые маршруты и остановки:

- автобус № М89 Станция Дубровка - 6-й микрорайон Жулебина теперь ездит каждые 10 минут по Волгоградскому проспекту до станций МЦК «Угрешская» и «Дубровка». Это первая линия сети «Магистраль», которая проходит полностью за пределами Садового кольца. Автобус связывает районы Текстильщики, Кузьминки и Выхино-Жулебино с МЦК. Раньше местные жители вынуждены были добираться до станций МЦК с пересадками. Многим из них приходилось пользоваться личными авто или ехать до станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Сейчас немного разгрузятся и дороги в этих районах, и фиолетовая ветка подземки. Новый маршрут ходит в основном по Волгоградскому проспекту, а также через Новорязанское шоссе, улицы Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля в районе Выхино-Жулебино, а около станций МЦК «Угрешская» и «Дубровка» - по 2-й улице Машиностроения;

- автобус № 333 Мкр. Первый Московский - Рассказовка-1 появился сразу после открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Сейчас жители Новой Москвы могут добираться на нем от микрорайона Первый Московский город-парк до станции желтой ветки метро «Рассказовка». На маршруте курсируют девять автобусов большой вместимости с интервалом движения 5 - 7 минут в часы пик. Трасса автобуса проходит по улицам Федосьино, Самуила Маршака, проектируемому проезду № 6575, улицам Корнея Чуковского, Никитина и Бианки. В пути от начальной остановки в жилом микрорайоне в Новой Москве до метро «Рассказовка» в среднем 15 - 20 минут.

Во всех новых автобусах пассажиры могут расплачиваться за проезд по действующим сейчас тарифам - по карте «Тройка», обычными билетами или соцкартами;

- новые остановки появились на Варшавском шоссе при следовании в центр для автобусов:

№ 462 и 1004 - «1-й микрорайон Щербинки»;

№ 462 и 1004 - «Улица Маршала Савицкого»;

№ 108, 249, 462, 737, 753, 802, 835, 848, 860, 864 и 1004 - «Храм Моисея Мурина»;

№ 108, 249, 462, 737, 753, 802, 835, 848, 864 и 1004 - «Щербинка».

На Симферопольском шоссе при следовании в область для автобусов:

№ 462 и 1004 - «1-й микрорайон Щербинки»;

№ 835 и 858 - «Захарьинские Дворики»;

№ 462, 835, 858 и 1004 - «Улица Маршала Савицкого»;

№ 108, 249, 737, 753, 835, 858 и 906 - «Поворот на Милицейский поселок»;

№ 108, 249, 462, 737, 753, 802, 835, 864 и 1004 - «Щербинка».

Обо всех изменениях маршрутов и остановок наземки можно узнавать на сайте Мосгортранса (mosgortrans.ru) и на транспортном портале Москвы (transport.mos.ru).

На этом валидаторе в доли секунды можно оплатить проезд банковской картой, «Тройкой», смартфоном или обычным картонным билетом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

По столице без билета теперь катаются пенсионеры Подмосковья

С 1 сентября все жители Московской области в возрасте от 60 лет и старше бесплатно ездят на общественном транспорте столицы. Новшество коснется порядка 1,4 миллиона человек.

Для поездок без билета подмосковным пенсионерам нужно перекодировать свои социальные карты. Это можно сделать в центрах госуслуг в городах области ежедневно с 8.00 до 20.00. Или на мобильных стойках около 20 станций московского метро рядом с основными вокзалами, железнодорожными платформами и автобусными остановками (см. «Конкретно»). Процедура перекодировки занимает 10 секунд. При этом жители Подмосковья, которым 60 лет исполнится после 1 сентября, должны обратиться в свое управление соцзащиты для перевыпуска карты. Ее могут оформлять до 30 дней. На это время в центре госуслуг можно получить временный электронный билет. Подробнее о процедуре перекодирования карт и праве на новую льготу можно узнать по телефону «горячей линии» министерства социального развития Московской области - (498) 602-84-50 или на его официальном сайте (msr.mosreg.ru).

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Предложения и замечания по работе городской наземки можно оставить через контакт-центр «Московский транспорт» по телефону - (495) 539-54-54 (для абонентов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2 - 3210) или на транспортном портале Москвы (transport.mos.ru).

КОНКРЕТНО

На этих мобильных стойках в Москве жители Подмосковья могут бесплатно перекодировать свою соцкарту:

- Арбатско-Покровская линия - «Мякинино», «Партизанская», «Электрозаводская»;

- Замоскворецкая - «Белорусская» и «Красногвардейская»;

- Калининская - «Площадь Ильича»;

- Калужско-Рижская - «Новоясеневская» и «Рижская»;

- Каховская - «Варшавская»;

- Кольцевая - «Комсомольская» и «Павелецкая»;

- Люблинско-Дмитровская - «Римская», «Чкаловская»;

- Серпуховско-Тимирязевская - «Дмитровская», «Нагатинская», «Петровско-Разумовская», «Савеловская», «Тимирязевская» и «Южная»;

- Филевская - «Фили».