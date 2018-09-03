Довезет или заснет?

СЕГОДНЯ 01:51 2018-09-03T01:52:00+03:00

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«НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ»

С появлением агрегаторов наши люди стали ездить на такси даже в булочную. Потому что технологии сильно упростили эту услугу. Достаточно только нажать на кнопку - и водитель сам вас найдет. Из одного района в соседний можно доехать за 150 рублей. И даже если водитель немой эскимос и к тому же в Москве третий день, сложностей не возникает. Навигатор до Жулебина доведет...

Но весь этот комфорт портят сводки автоинспекции. Есть у них такая графа - «не справился с управлением». В ней значатся имена водителей, перепутавших педали газа и тормоза, выехавших на встречную полосу, не вписавшихся в поворот, уснувших за рулем... Увы, но таксисты среди них пребывают не на самой последней позиции. И мы, пассажиры, когда садимся в машину, каждый раз рискуем.

В конце прошлого года на Кутузовском проспекте водитель, работавший на Uber, ехал в сторону Строгина. И задремал. Несколько секунд - и Volkswagen Рolo пересек все встречные полосы и врезался в столб. 30-летний пассажир получил переломы обеих ног, разбил голову и в результате стал инвалидом.

Другой случай. Во время недавнего чемпионата мира по футболу гражданин Киргизии въехал на машине такси в толпу болельщиков. Восемь из них попали в больницу. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был пойман очевидцами. Полицейским он признался, что находился за рулем почти сутки.

А вот совсем свежий эпизод. 21 августа машина «Яндекс.Такси» протаранила столб на северо-западе столицы. Пассажир получил травмы средней тяжести. Причина - водитель провел за баранкой неделю без выходных и выбился из сил.

«ЦЕНЫ ПАДАЮТ, ВОДИТЕЛИ ТОЖЕ»

- Если ты в школе учился, то должен прочухать, что к чему, - водитель по имени Джанговар, сверкая печаткой на среднем пальце, втыкает первую передачу и резко трогается на перекрестке. - Я приехал из Душанбе. У меня там семья. Я им стараюсь помогать. Но давай посчитаем.

И дальше Джанговар перечисляет расходы, которые ему приходится оплачивать каждый день:

- аренда машины - 1700 рублей;

- мойка - 400 рублей;

- обед - 300 рублей;

- бензин - 1100 рублей.

Итого: 3500 рублей.

- Я их отбиваю за восемь часов работы, - говорит водитель. - По вашим законам после этого мне уже пора ехать домой (жилье, кстати, я тоже снимаю...). Но что я тогда заработаю? Вот и приходится работать еще восемь часов, чтобы иметь хотя бы три тысячи в день. Иногда больше...

Я напомнил Джанговару о том, что водители в таких условиях засыпают. И могут разбиться. Тот с легкостью это подтвердил. И даже рассказал случай, как его самого пришлось один раз будить. Если бы не пассажир, точно куда-нибудь въехали бы. Получается, что агрегаторы, которых в Москве несколько десятков, друг с другом конкурируют и сбивают цены. А водители в погоне за выручкой сутками не спят.

РЕЙД

На 18 таксистов - 17 нелегалов

Активисты из общественного движения «Стоп-нелегал» вместе с сотрудниками полиции регулярно проводят рейды. Вызывают такси и проверяют, кто сидит за рулем.

- 29 августа этого года вызвали 18 машин. И только одна оказалась легальной, - сообщил «КП» координатор движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - Это рекорд. Перед чемпионатом мира по футболу, например, нелегалов было процентов 50.

- А сколько из 18 водителей граждане РФ?

- Двое. Остальные гости столицы. Некоторые вели себя крайне агрессивно.

- Что именно вы проверяете?

- Разрешение, которое выдается в Дептрансе. Наличие информации в салоне такси (данные о водителе, тарифы и номер телефона, по которому можно пожаловаться). Все это должно находиться на панели - в зоне видимости пассажира. Ну и правила перевозки пассажиров и багажа легковым транспортом. Это отдельная книжица. У машины должен быть шашечный пояс и на крыше фонарь оранжевого цвета.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«В выигрыше только агрегаторы»

- В той ситуации, которая складывается на рынке такси, в выигрыше только агрегаторы, - считает водитель с 30-летним стажем, таксист Олег Бочаров. - Они зарабатывают деньги и очень нехилые. А шоферам приходится выпрыгивать из штанов, чтобы прокормить семью. И профессиональные водители, которые хорошо знают город, говорят по-русски, прекрасно водят, просто уходят. Вакансий-то много. Особенно в Москве. И кто остается за рулем желтых машин? Азиаты, приехавшие в столицу срубить деньжат по-легкому. Пассажиры садятся в автомобиль, даже близко не представляя, кто их повезет. Отсюда не только ДТП, но и откровенный криминал.

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ НЕАДЕКВАТНОГО ШОФЕРА

несвязная речь;

большие паузы при ответе на вопрос;

частое моргание;

покрасневшие глаза, трясущиеся руки, ссадины, мятая неопрятная одежда;

непристегнутый ремень безопасности;

повреждения на машине.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А может, пусть оно подорожает...

Общественники, активисты, водители, пассажиры, депутаты рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Вот основные.

1. Поднять тарифы. Может быть, даже в два раза, чтобы водители нормально зарабатывали и не сидели за рулем сутками напролет. По мнению председателя профсоюза столичных таксистов Вячеслава Смирнова, тахограф в этой ситуации не спасет (прибор, который контролирует скорость движения, пробег авто, а также периоды труда и отдыха шофера).

- Через восемь часов устройство покажет, что водителю пора отдыхать, - рассуждает Смирнов. - А как он поедет отдыхать, если он ничего не заработал?

2. Сделать так, чтобы таксисты могли работать только с российскими удостоверениями. Подобный закон был уже принят год назад, но спустя месяц в ГИБДД сделали поблажки для граждан Казахстана, Беларуси и Киргизии.

- Нужно, чтобы все таксисты, приехавшие из других государств, подавали документы на получение российских прав, - уверен координатор общественного движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - И сразу было бы видно, легально человек приехал в нашу страну или нет. К тому же сотрудники полиции, которые останавливают таксистов с иностранными правами, не могут проверить их подлинность. Нет такой базы. И по поводу разрешения. Его надо выдавать не на машину, как сейчас, а на человека (выдается бесплатно столичным Дептрансом. - Авт.). А то у нас сейчас любой может стать таксистом - за один день (даже психически неуравновешенный человек) и без всякого стажа.

3. Создать для водителей единую базу, как у страховщиков. Чтобы работа таксиста была прозрачной. Скажем, если он отъездил восемь часов у одного агрегатора и тут же перешел к другому, это должно быть видно.

- Но тут тоже есть спорные моменты, - считает председатель ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин. - Например, то, что агрегаторы не желают выдавать свои коммерческие тайны. Если база будет единой, то конкуренты смогут наблюдать друг за другом. Сколько у кого водителей, заказов и так далее.

4. Установить в машину тахограф, специализированный под такси. Сделать так, чтобы устройство включало персональную карточку водителя со всей информацией. Персональные данные. Опыт работы. Сколько находится на линии. Сколько отдыхал до этого - и так далее.

- Достаточно одного картридера и криптозащищенного модуля, чтобы водитель не смог подделать прибор, - говорит Геннадий Мирошин. - Ну и простого печатающего устройства для инспектора ДПС, который смог бы получить все данные по водителю после остановки машины. Такой вариант, кстати, сейчас рассматривают в Минтрансе, но пока только в виде проекта.

Итого: очевидно, что нет идеального решения. Например, если повысить тарифы, чтобы водители больше зарабатывали, - у пассажиров спрос на такси тут же упадет. Но, с другой стороны, ситуация с доступным такси бьет в результате по самим пассажирам. И надо как-то эту ситуацию урегулировать. Сейчас вопрос остается открытым.