Рим vs «Римский»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-31T13:32:02+03:00

Четыре по семь или два по четырнадцать – классический расклад отпускного расписания

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28 календарных дней незабываемых впечатлений и – возвращение к менее ярким трудовым будням. С другой стороны, как показывает статистика, все больше россиян предпочитают оставаться дома, чем колесить по миру. Так есть ли шанс у заядлых путешественников и любителей домашнего отдыха сделать свой отпуск каждодневным?

Известная присказка гласит: «Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. По аналогии с этой формулой можно вывести и другую: «Купи квартиру в концептуальном проекте, и ощущение отдыха продлится вечно».

К слову, о вечном – классическим городом, на который многие отдыхающие предпочитают тратить часть своего отпуска, является Рим. Кого-то он привлекает своей атмосферой. Гурманы направляются туда за удовлетворением вкусовых запросов. Эстеты изучают богатую культуру города, а романтики – ищут вдохновения.

Вдохновение и привело к созданию на юге Подмосковья «четвертого Рима» – в 15 минутах от м. Домодедовская. И если часто в поисковике часто встречается запрос «10 фактов о Риме», то почему бы не вывести несколько фактов об UP-квартале «Римский»?

1. Непреходящая красота вечного города. Рим славится своей монументальностью и выверенным архитектурным стилем. В Римском – более 54 неповторяющихся фасадов, миниатюрные дома (3-12 этажей) и множество живописных улочек для прогулок.

2. Технологии на века. Вечный город получил свое «прозвище» не только из-за красоты, но и благодаря прочности построек. Не секрет, что римляне – новаторы в области строительства, на счету которых, к примеру, изобретение бетона. Долговечность UP-квартала обеспечивается монолитной технологией возведения жилья. Кроме того, она поддерживает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции.

3. Оживленные городские площади – на протяжении веков были и остаются центром притяжения местных жителей и гостей Рима. Они объединяют друзей и знакомых для совместного шопинга, обеденной посиделки или простой прогулки. В «Римском» запроектированы несколько площадей с магазинами, кафе, спортивными, культурными и развлекательными центрами, где соседи и другие посетители смогут встретиться и провести свой досуг. На территории проекта находятся школы и детские сады.

4. Романтика уединения. Как было сказано, Рим, как и «Римский», привлекают посетителей своей богатой инфраструктурой. Однако, поток посетителей не помешает жителям UP-квартала. Двухуровневая организация пространства, отделяющая общественную зону от жилой, освободит последнюю от машин и обеспечит тишину и порядок.

5. Эксклюзивность. Рим привлекает своей самобытностью во всем. Этот «принцип» заложен в квартирографии «Римского», в котором предусмотрено множество оригинальных планировок и авторских форматов. В их числе – двухуровневые и двухэтажные квартиры, квартиры с увеличенным числом окон и различным остеклением, квартиры с террасой, мансардой и т.д.

Те, кто подыскивает себе атмосферную квартиру в Риме, знают – жилье в этом городе достаточно бюджетное, в отличие от многих европейских городов. То же касается и UP-квартала «Римский», в котором стоимость квартир начинается от 2,6 млн рублей. Заинтригованы? Более подробная информация о проекте и акциях доступна по телефону: 8 495 995 88 80.

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