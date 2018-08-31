«Черные риэлторы» пытались выкрасть пенсионерку из московской больницы

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-31T16:36:33+03:00

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Московские медики предотвратили похищение пожилой женщины. ЧП едва не произошло в Центре паллиативной помощи - о нем написала в соцсетях учредительница благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер.

По словам руководительницы центра, недавно к ним на скорой помощи доставили пожилую пациентку. У одинокой женщины открылась язва.

«У неё множественные застарелые переломы повсюду, навык самостоятельной смены памперса (она лежачая, но живет одна), и она ест, как дети военного времени, испуганно оглядываясь, и доедая до последней капельки все, - пишет Анна. - Весит 32 кг. Она хозяйка большой трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе. Интеллектуально совершенно сохранная, адекватная, но какая-то странная, как дитё. Голодное беспомощное испуганное дитё».

А еще через неделю за женщиной внезапно пришли некие люди. Женщина и двое мужчин. Представились. Наринэ Даниелян, Артур Даниелян, Андрей Карцев.

«Они быстренько написали заявление, что она просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия медперсоналу, та поставила там подпись, и лечащий врач готов бы и отпустить, ну, человек адекватный, в сознании, просится домой, но что-то его насторожило… Вспомил, как и почему она к нам попала. И ещё увидел, что Нарине ни на секунду не выходила с бабушкой из физического контакта. Одной рукой бабушку держит. Другой все снимает на камеру телефона. Орет. «Вы преступники, убийцы, вы ее выкрали, силой удерживаете, вы воры!».

По словам Анны, посетители кричали так громко, что врачам пришлось вывезти из палаты в другие помещения тяжелых пациентов. Параллельно вызвали наряд полиции. В итоге полицейские и охрана больницы попытались вывести посторонних из палаты и стали свидетелями настоящего представления.

«Эти трое стали картинно падать на пол, биться в конвульсиях и орать: скорую!, скорую!, вызовите скорую!, зафиксируйте побои!, превышение служебных полномочий!, он умирает!», - продолжает Федермессер. - Скорую они вызвали себе сами. Скорая приехала. В коридоре уже была наша охрана, Росгвардия, полиция, бригада скорой. Странное поведение троицы всех напрягало и трактовалось однозначно».

При этом по словам Анны, Наринэ не выпускала из ладони руку бабушки и даже когда ее оттащили, приказывала пенсионерке: смотри на меня!

«Бабушка уже была совершенно загипнотизирована и говорила: это мое доверенное лицо, я поеду только с ними, я хочу домой, я буду делать так, как скажет Наринэ… Господи, я раньше только в сериалах про ментов такое видела».

Зачем кому-то похищать несчастную пенсионерку? Выяснилось, что она - единственная владелица трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе. Близких родственников нет. Преклонный возраст, целый букет болезней. В общем, идеальная мишень для «черных риэлторов».

В итоге старушку все-таки отстояли. Полицейские вывели троицу из зданий и увезли в отдел. Правда, предупредив, что пока законных оснований для задержания нет. С этих людей возьмут объяснение и максимум через пару часов они будут на свободе. Так и случилось. А вскоре, говорит Анна Федермессер, она начала получать в соцсетях угрозы.

«Мне, моим детям, мужу, с указанием школы, где они учатся, и прочими деталями, которые так легко найти в Фейсбуке, у меня некоторым образом вчера утром пострадал автомобиль (обойдусь без описания деталей), а незнакомые мужчины спросили, поняла ли я, что это значит, а потом выяснилось, что пострадал и автомобиль, соседний с машиной ещё одной моей сотрудницы».

Великая вещь - интернет. Стоило сотрудникам Центра паллиативной помощи вбить в поисковике ФИО своих давешних посетителей, как посыпались ссылки. В 2012 году об этих мужчинах и женщине много писали в Санкт-Петербурге. Питерская редакция «Комсомольской Правды» тогда сообщала, что Даниэлянов и Карцева арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Делом занимался Следственный комитет. Тогда эта группа незаконно переписали на себя пустующую квартиру и оттяпали комнату у одинокого алкоголика. Чем завершился суд над ними, пока неизвестно.

После заявления Анны Федермессер московская полиция начала проверку.