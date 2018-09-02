Около стадиона «Лужники» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-02T18:58:41+03:00

По словам источника, боеприпас нашли примерно на расстоянии в 400-500 метров от самого большого стадиона страны «Лужники». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Утром в воскресенье, 2 сентября, на территории олимпийского комплекса «Лужники» нашли снаряд.

- Здесь проходили земляные работы с использованием экскаватора, и в груде земли рабочие увидели металлический предмет, - рассказал «КП» источник в экстренных службах города. - Вызвали полицию и МЧС.

По словам источника, боеприпас нашли примерно на расстоянии в 400-500 метров от самого большого стадиона страны «Лужники».

Информацию подтверждают и в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

- Сообщение поступило около 10 часов утра: на улице Лужники, 24 обнаружен предмет, похожий на предположительно снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщили нам в главке. - Приняты все меры для его уничтожения.

Известно, что место обнаружения боеприпаса сейчас оцеплено, все работы на объекте временно прекращены. Сюда прибыли саперы. Предполагают, что найденный снаряд будет вывезен на один из полигонов за МКАД и ликвидирован.

Отметим, что боеприпасы времен Второй мировой войны в столичном регионе и самой Москве до сих пор находят довольно регулярно. Так, 31 августа, в пятницу, лежащий в земле артиллерийский снаряд был случайно выкопан рабочими, которые проводили работы по благоустройству на детской площадке на улице Яблочкова в СВАО. Позже стало известно, что опасности боеприпас уже не представлял.