Самый красивый библиотекарь пробудил у девушек страсть к чтению

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-03T11:11:24+03:00

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Слава к Андрею Дроздову пришла внезапно - после выигрыша в районном конкурсе библиотекарей. Фотографии с награждения попали в Сеть, и тут-то и началось! «Вот это красавчик», «Где он работает? Срочно мне читательский билет», «Где ты был всю мою жизнь?» - возопили девушки под снимками загорелого подкачанного интеллектуала. Тут же к Андрею прикрепилось гордое звание «самого сексуального библиотекаря Москвы», а юные девы вдруг вспомнили, что давно не перелистывали Гиляровского и устремились в читальню.

- Стали приходить смотреть, - смеется Андрей. - Недавно пришли две девушки, стояли, смотрели-смотрели, пальцем показывали, захихикали и убежали. Странно! Некоторые приходят поболтать, а потом в библиотеку записываются, а еще в метро иногда узнают: «Библиотекарь, библиотекарь».

Сказать, что слава настигла Андрея незаслуженно, не могу. Мы встречаемся у него на работе, в библиотеке им. А.А. Ахматовой - чистенькой и сияющей, как новенький рублик. Такой же холеный и сам Андрей - подкачанный, загорелый, элегантный, да еще и холостой… Мама миа! Ну никак этот метросексуал не вяжется с застывшим в головах образом библиотекаря - грозной женщины с пучком.

Андрей работает в библиотеке им. А.А. Ахматовой.Фото: Лиза АЛИ

- Люди привыкли, что библиотекарь - это замухрышка, а еще что мужчинам в этой профессии не место. А я пытаюсь разрушить этот стереотип, - поясняет он.

Ни на одно заманчивое предложение от противоположного пола Андрей пока не откликнулся - мол, неохота работу и личную смешивать. Да и предлагают все какую-то банальщину: “пошли гулять, чай пить” - скукота.

- Позавчера мне написали - позвали на борщ! А я говорю: “Вы знаете, а я сам борщ готовлю”. Заманить холостого мужика сейчас домашней едой - я вас умоляю!, - закатывает глаза библиотекарь.

По образованию Андрей экономист, много лет работал по профессии. Но всю жизнь увлекался комиксами. Как-то раз его позвали почитать о них лекции в библиотеку. После этого вернуться к скучным цифрам уже не смог - так и остался работать. От собранной им коллекции комиксов - она занимает большой стеллаж в зале обновленной библиотеки - Андрей просто не отрывается.

- У меня бытовая шизофрения,- чуть виновато признается он. - Я знаю каждую книгу, где она должна стоять и сразу замечаю, если что-то не на месте.

По образованию Андрей экономист, но всю жизнь увлекался комиксами, из-за них и оказался в библиотеке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей канонически, по-киношному хорош! Увлекается спортом (даже для друзей проводит тренировки) профессионально рисует, путешествует, знает слово “интертекстуальность”, любит маму и имеет как минимум шесть кубиков пресса, а ещё такой скромняга… Короче, мечта, а не мужчина!

Один только минус - жениться не хочет. В свои 38 еще ни разу не пробовал, и не планирует. Но утешает - шанс пусть крошечный, но есть. Особенно у кареглазых брюнеток, которые любят кататься на велосипеде (еще одно увлечение Андрея) и не злоупотребляют татуажем и накладными ресницами (“Не люблю fake”).

К Андрею прикрепилось гордое звание «самого сексуального библиотекаря Москвы».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Храм науки

Впрочем, изменились не только библиотекари, но и сами библиотеки. Ахматовская, в которой работает Андрей, тоже не похожа на стереотипную читальню. Это, как сейчас модно говорить, коворкинг - просторные читальные залы с удобными диванчиками, столиками, кинотеатром, кафе, а еще образовательным центром для детей. Есть даже услуги няни - можно оставить малыша на пару-тройку часов, а самому уединиться с книжечкой.

Бумажные читательские билеты - тоже в прошлом. Вместо них - пластиковая карточка. А на самих книгах вместо печатей и вкладышей, магнитная наклейка. В зале стоит аппарат - кладешь на него стопку книг, он по очереди каждую считывает, и заносит на твою карту. Возврат - тоже электронный. Очень удобно.

- Многие думают, что библиотеки вымирают! Это еще один миф, но мы боремся и с ним, - говорит Андрей.

Нескучные библиотеки Москвы:

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Хоть библиотека и находится в довольно угрюмой многоэтажке, внутри это очень уютное место. Стильные разноцветные залы, диванчики, пуфы, кафетерий, бесплатный интернет. А главное - около 900 тысяч изданий, которые ждут всех желающих старше 14 лет.

Где: ул. Большая Черкизовская, 4, к., (м. Преображенская площадь)

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

До 2013 года библиотека выглядела довольно уныло: читальные залы были крошечными, библиотекари неприветливыми, форма записи - сложной. Приглашенные дизайнеры поменяли дух места: теперь библиотека похожа на уютную гостиную с большими окнами. А еще новыми компьютерами, быстрым интернетом и множеством книг. Открыта библиотека для всех желающих: чтобы посидеть с книжкой в читальном зале, даже не нужно записываться.

Где: Чистопрудный бульвар, 23 (м. Чистые пруды)

БИБЛИОТЕКА В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА “ГАРАЖ”

Бесплатная библиотека, посвященная истории и теории современного русского и зарубежного искусства. Чего тут только нет: книги, журналы, альбомы. Ну и конечно, бесплатный вай-фай и уютное кафе. И все это в очень светлом и просторном месте в самом центре города. А в хорошую погоду можно взять книжечку и отправиться в парк.

Где: ул. Крымский Вал, 9 строение 32 (м. Октябрьская)