ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра Москвы около 32%
Меньше недели остается до выборов мэра Москвы, но уже сейчас есть прогноз явки. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что 9 сентября в выборах мэра Москвы будут участвовать порядка 32% москвичей. Такие данные представлены в инициативном опросе "Электоральные предпочтения москвичей", который провел ВЦИОМ в связи с предстоящими выборами главы столицы.
- Интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне – прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%, что соответствует уровню 2013 года, - сообщил ВЦИОМ.
Прогноз остается стабильным уже несколько месяцев, но многое будет зависеть от активности кандидатов в последнюю неделю.
За кого планируют голосовать москвичи?
Лидером в списке кандидатов остается Сергей Собянин - его прогнозный результат вырос с 65,5% до 69,4%. Второе место у кандидата от КПРФ Вадима Кумин - за него готовы отдать до 13,2% голосов.
- Остальные оппозиционные кандидаты "сдают" позиции в прогнозе, особенно заметно снизился расчетный результат Михаила Дегтярева с 11,1% до 7,8%, - отметили представители ВЦИОМ.
Не определились с кандидатом еще 16% москвичей.
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