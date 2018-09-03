ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра Москвы около 32%

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-03T11:25:08+03:00

ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра Москвы на уровне 31,8 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показатель будет зависеть от активности кандидатов в последнюю неделю

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Меньше недели остается до выборов мэра Москвы, но уже сейчас есть прогноз явки. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что 9 сентября в выборах мэра Москвы будут участвовать порядка 32% москвичей. Такие данные представлены в инициативном опросе "Электоральные предпочтения москвичей", который провел ВЦИОМ в связи с предстоящими выборами главы столицы.

- Интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне – прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%, что соответствует уровню 2013 года, - сообщил ВЦИОМ.

Прогноз остается стабильным уже несколько месяцев, но многое будет зависеть от активности кандидатов в последнюю неделю.

За кого планируют голосовать москвичи?

Лидером в списке кандидатов остается Сергей Собянин - его прогнозный результат вырос с 65,5% до 69,4%. Второе место у кандидата от КПРФ Вадима Кумин - за него готовы отдать до 13,2% голосов.

- Остальные оппозиционные кандидаты "сдают" позиции в прогнозе, особенно заметно снизился расчетный результат Михаила Дегтярева с 11,1% до 7,8%, - отметили представители ВЦИОМ.

Не определились с кандидатом еще 16% москвичей.

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