На юге Москвы во время денежной сделки подстрелили двух мужчин

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-03T18:28:42+03:00

Какая сумма была похищена, пока не уточняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Звуки стрельбы раздались возле дома №129 по Варшавскому шоссе в районе Чертаново Центральное. Двое мужчин встретились на улице, чтобы совершить финансовую сделку. Один из них подготовил крупную сумму денег. И в момент их передачи получил пулю.

- Рядом с пострадавшими остановились неизвестные и открыли стрельбу, - подтвердили «КП» в пресс-службе столичного управления МВД. - Отобрав сумку с деньгами, злоумышленники сели в иномарку и скрылись. Для их поимки сотрудники полиции объявили в городе план «Перехват».

Какая сумма была похищена, пока не уточняется. Также как и марка авто, на котором уехали нападавшие.

- Одному из пострадавших срочно понадобилась медицинская помощь, - добавили в полиции. - Его доставили в больницу. Состояние еще одного мужчины удовлетворительное.

По информации «КП», стрелки скрылись не одной, а на двух машинах. Еще одна иномарка стояла в тридцати метрах от места происшествия. В ней сидели сообщники нападавших, чтобы в случае форс-мажора прийти на помощь.