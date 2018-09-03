На юге Москвы во время денежной сделки подстрелили двух мужчин
Звуки стрельбы раздались возле дома №129 по Варшавскому шоссе в районе Чертаново Центральное. Двое мужчин встретились на улице, чтобы совершить финансовую сделку. Один из них подготовил крупную сумму денег. И в момент их передачи получил пулю.
- Рядом с пострадавшими остановились неизвестные и открыли стрельбу, - подтвердили «КП» в пресс-службе столичного управления МВД. - Отобрав сумку с деньгами, злоумышленники сели в иномарку и скрылись. Для их поимки сотрудники полиции объявили в городе план «Перехват».
Какая сумма была похищена, пока не уточняется. Также как и марка авто, на котором уехали нападавшие.
- Одному из пострадавших срочно понадобилась медицинская помощь, - добавили в полиции. - Его доставили в больницу. Состояние еще одного мужчины удовлетворительное.
По информации «КП», стрелки скрылись не одной, а на двух машинах. Еще одна иномарка стояла в тридцати метрах от места происшествия. В ней сидели сообщники нападавших, чтобы в случае форс-мажора прийти на помощь.