Брат адвоката помог матери увезти ее детей на выходные. И теперь его обвиняют в похищении

СЕГОДНЯ 20:48 2018-09-03T21:27:13+03:00

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Историй, когда родители делят детей с помощью уголовных дел, в России становится все больше и больше. Одни подбрасывают бывшим жёнам наркотики, другие обвиняют их в вымогательствах, педофилии и прочих серьезных преступлениях. Все что угодно, лишь бы навсегда лишить мать (или отца) права видеть собственных детей. Но, кажется, теперь все эти разборки перешли на новый уровень – уголовные дела едва ли не заводят и против адвокатов этих женщин.

Фигурантом уголовного дела стал Илья Буров, родной брат известного адвоката Максимилиана Бурова.

Оба брата сами жертвы киднеппинга. Их в детстве похитил собственный отец и не давал общаться с матерью многие годы. На одном из эфиров Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Максимилиан рассказывал, что именно потому и выбрал профессию защитника, чтобы помогать таким женщинам, как его мать. Этим и занимается много лет довольно успешно.

РЕШЕНИЕ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ

Очередной его клиенткой стала 42-летняя Наталья Разумовская.

- У Натальи двое несовершеннолетних детей – 10 и 8 лет. После расставания с мужем она не может их видеть вот уже 2 года. Прошел суд по лишению её родительских прав, где буквально на одном заседании было принято решение. Я увидел ряд процессуальных нарушений в самом этом решении суда. Подана апелляция, решение не вступило в силу, более того, оно было принято с нарушением территориальной подсудности, так что будет заново рассматриваться в первой инстанции в другом городе, - рассказал «КП» адвокат Максимилиан Буров. - Согласно действующему законодательству, Наталья всё ещё мать своих детей. Она попросила меня представлять ее интересы в апелляционном процессе. Выдала доверенность. Также ещё до значимых событий я готовил для неё документы для жалоб на препятствование отцом во встречах. Она уже перевела мне оплату в 60.000 рублей за апелляцию. Я объяснил женщине, что у неё есть полное право общаться со своими детьми до вступления решения суда в законную силу. Видимо, это сподвигло её к активным действиям – забрать своих детей хотя бы на выходные.

БРОСИЛИ ДЫМОВУЮ ШАШКУ

Параллельно Наталья стала активно общаться в закрытой группе таких же мам, где много неравнодушных к подобным проблемам людей. В том числе и брат юриста Илья Буров.

- Илья живёт в Обнинске, и работает методистом в издательстве, выпускающим учебники по английскому. Конечно, он никакой не юрист, но очень болезненно относится к подобным историям, когда мамы бьются за права детей, - говорит Максимилиан Буров про брата.

Наталья Разумовская просила всех о помощи, она очень хотела хотя бы какое-то время провести с детьми накануне 1 сентября.

- Она писала, что знает, где живут ее дети в деревне Ламишино Истринского района, - рассказала «КП» одна из участниц этих групп Ирина Белозерова. - И что ее машину туда не пускают. А сейчас отца самого нет, дети с бабушкой, и есть маленький шанс их забрать хотя бы на выходные.

Помочь Наталье вызвался Илья Буров, единственное, он попросил денег на бензин и Наталья перевела ему 800 рублей на карту. Вдвоем днем 28 августа они отравились туда, где живут дети.

Разумовская договорилась с соседкой, та открыла шлагбаум на въезде в поселок Ламишино и через свой участок пустила мать детей с Ильей на территорию.

Бабушка с внучками, детьми Натальи, живет чуть ли не на осадном положении. Девочки выходят на улицу, только когда приезжает их отец, который вроде вообще живет в другом месте. Даже соседи все говорят о том, что детей не видят и не слышат.

Наталья и Илья перед домом подожгли дымовую шашку, чтобы бабушка решила, что начался пожар, и выскочила на улицу. Так мама смогла увидеть своих детей и забрать их.

Все вчетвером, Наталья, девочки и Илья, выехали за территорию поселка. Дальше женщина вызвала такси с телефона Ильи и уехала к себе.

На следующий день Разумовская сходила в полицию и уведомила, что дети у нее, с ними все в порядке. Бумагу она подкрепила видеозаписью, где довольные девочки у неё на коленях - всё хорошо. Женщина не знала, что в этот момент ее помощник Илья был уже задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/667127" frameborder="0"></iframe> Брат адвоката помог матери увезти своих детей на выходные. И теперь его обвиняют в похищении.

ЗАБРАЛИ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ

Оказывается, в три ночи в квартиру в Обнинске к Илье Бурову ворвались сотрудники Следственного комитета Истры. Отключили электричество, выломали дверь. Илья успел написать матери сообщение и перестал отвечать. Полицейские забрали самого Илью и его супругу Алёну. С 12.00 телефоны его и его жены стали недоступны. До вечера никто не знал, где они! Больше суток родственники не могли ничего выяснить.

- Спустя сутки мы узнали, что они в Истре, - говорит мама Ильи Светлана Эдуардовна. - Потому что выпустили Алёну. Она рассказывала страшные вещи, что Илью держали в наручниках, ставили на колени, угрожали арестом жены. Их развели по разным кабинетам, всю технику из дома изъяли, показывали Алене какие-то фото её мужа с другими женщинами. Как выяснилось, задержали они и эту Наталью Разумовскую. Моего сына обвинили в похищении детей группой лиц по предварительному сговору. Кто там второй участник группы, я не знаю, наверное, мой второй сын, который адвокат этой мамы? На это мне намекнул следователь. Он сказал, что посадит детей на 15 лет.

И только спустя двое суток Илью Бурова отпустили. Взяв с него обязательство о явке. В настоящий момент Илья Буров - подозреваемый в уголовном деле, возбужденном по по статье 126 ч.2 подпункты «д» и «ж» «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Он все еще находится в отделении полиции.

- Состав преступления предполагает изъятие и удержание детей. Что же сделал мой брат? С точки зрения СК, удержание детей это нахождение их с матерью? Сотни матерей с решением суда на руках в их пользу годами не могут увидеть детей. А в этом случае, когда решение не вступило в силу, мать, законный представитель, забирает своих детей, чтобы хоть немного побыть с ними, у бабушки, которая даже не является прямым опекуном. И СК и полиция, которые обычно не реагируют, решаются на такие действия! Проводят масштабные спецоперации по розыску. А тот факт, что отец 2 года нарушал права как детей, так и матери, никого почему-то не волнует, - возмущается Максимилиан Буров. - Мы будем писать и Бастрыкину и в прокуратуру. Везде!

Вот такой дорогой ценой матери удалось-таки повидать своих собственных детей.

На официальном сайте СК по Московской области по этому поводу написано следующее:

- Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «д» «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух несовершеннолетних). Предварительно установлено, что 28 августа 2018 года 43-летняя мать двух малолетних девочек 9 и 7 лет вступила в предварительный преступный сговор с ранее знакомым ей мужчиной, направленный на совершение похищения детей. Совместно они прибыли в деревню Ламишино Истринского района, где с применением дымовой шашки, имитируя пожар и отвлекая внимание бабушки – матери отца детей, - похитили двух малолетних девочек с территории дачного участка, после чего насильно посадили их в автомобиль и скрылись с места происшествия