«Ходынское поле»: Лежим, летаем, в фонтан ныряем

СЕГОДНЯ 01:59 2018-09-04T02:03:16+03:00

Детвора плещется в пруду, хотя, конечно, функция у него исключительно декоративная, можно отдыхать на бережку. Но вроде и знака «Купаться запрещено» нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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«Ходынское поле» открылось как-то незаметно - без торжественных фанфар и перерезания ленточек, хотя всего этого новый парк, безусловно, достоин.

Пустырь площадью почти 25 гектаров стал комфортной и красивой зоной отдыха. А ведь некоторые так переживали - что будет на Ходынке, не позастроят ли все небоскребами. Могли, конечно. Но мы видим, как сейчас меняется в Москве концепция городского пространства вопреки всяким коммерческим выгодам. Парк - в каждом районе, можно назвать это одной из главных задач городского строительства. И зоны отдыха делают даже там, где их отродясь не было.

Малышам насыпали огромную песочницу. Ребятам постарше - поставили крутейшую площадку с горками-трубами, лабиринтами, каруселями (на фото ниже), лазилками и «норками-пещерами». Все отсылает к теме авиации - и самолет в игровой зоне, и указатели направлениФото: Михаил ФРОЛОВ

Это не реконструкция, не приведенный в порядок и осовремененный старый парк. «Ходынское поле» сделано с нуля, как «Зарядье» и «Тюфелева роща» на ЗИЛе. И стилистика парка отвечает новым запросам горожан. Это уже не плоская местность, засаженная деревьями, с дорожками, фонарями и лавочками. Здесь насыпали несколько холмов, вырыли пруд, проложили тенистую аллею, разбили цветники и даже огороды. Чтобы выгуливали собак не на газонах - организовали собачью площадку за высоким ограждением, а там всяческие снаряды, не хуже, чем для детей.

Парк на севере столицы сделали с нуляФото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивная зона - ближе к станции метро «ЦСКА». Там воркаут (снаряды для уличной гимнастики), теннисные столы, поле для игр в мяч. Но и это еще не все. Тут же заканчивают монтировать зеркальные павильоны. Здесь будут пункты проката и кафе (и это единственное, за что нужно отдать деньги), последних в парке сейчас очень не хватает. Чтобы просто быстро обойти всю территорию, нужно не меньше часа, а вообще можно и на весь день зависнуть. Москвичи уже сориентировались, всю еду берут с собой - компании устраивают на газонах небольшие пикники.

И уж точно сколько угодно разрешается бегать в фонтане, который бьет прямо из земли. Почему-то такие конструкции называют сухими фонтанами, хотя не вымокнуть там просто невозможно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

С туалетами здесь все в порядке - стоят голубые кабинки; имеются урны, но их надо бы побольше. Если кто и гулял в эти выходные в парке с грустными лицами - мигранты-рабочие, которые устраняли недоделки и убирали мусор за отдыхающими. Народ все-таки ухитрился накидать мимо урн.

Пока в парке малолюдно - о нем просто еще не знают. Но очень скоро это место точно станет любимым у горожан. Деревья разрастутся, появится больше тени, и, конечно, надо бы побольше нашего бережного отношения к такому замечательному месту.