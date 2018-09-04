Созрели груши в саду чужом в Конькове...

СЕГОДНЯ 02:06 2018-09-04T02:09:38+03:00

Москвичи прямо в городе собирают яблоки, груши и другие фрукты и ягоды на компот, варенье и вино Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичи прямо в городе собирают яблоки, груши и другие фрукты и ягоды на компот, варенье и вино

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В районе Коньково есть райский уголок, в котором обожают бывать местные жители. Это яблоневый сад, раскинувшийся на улице Академика Арцимовича между многоэтажками, двумя детскими садами и школами. Сейчас там полно народу. Кто-то наслаждается вечерним прохладным воздухом и, сидя на скамейке, читает книгу. Кто-то пытается поймать рыбу в местном крошечном прудике. А кто-то трясет деревья и энергично собирает все, что с них падает.

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Андрей Горностаев, например, живущий на улице Островитянова, вычитал, что антоновка укрепляет нервную систему.

- Я, - говорит, - заливаю яблочки водой на пару часов. Добавляю в таз несколько капель уксуса (для очистки). А потом беру щетку и не оставляю химикатам никаких шансов.

В пяти метрах от нас раскорячилась бабуля в белой панамке и с костылем. Яблоко ручкой хвать - и в пакетик. Увидев меня, пенсионерка попросила потрясти дерево. Я залез на кривой ствол и несколько раз хорошенько тряхнул его. С ветвей посыпался белый налив.

- Если их не подбирать, - сообщила бабуся, - уже на следующий день бока станут коричневыми. Потому что они сладкие и без всяких примесей. Если положить сюда покупное яблоко, на него ни один червяк не позарится.

Молодежь тоже не брезгует осенними дарами природы. Но, правда, собирает их не ведрами, как старшие товарищи, а так, немножко. Один студент мне даже признался, что грушовка (это тоже сорт яблок) идеально подходит в качестве закуски. А потому вечерами тут полно компаний. Самый большой минус от этого - обломанные ветви. Молодые люди карабкаются на деревья, видимо, геройствуя перед барышнями. Или просто от скуки.

В районе Коньково есть райский уголок, в котором обожают бывать местные жители. Это яблоневый сад, раскинувшийся на улице Академика Арцимовича между многоэтажками, двумя детскими садами и школами.Фото: Павел КЛОКОВ

В ПАРК - КАК НА ДАЧУ

Настоящая Мекка для любителей яблок (и не только) - это музей-заповедник «Коломенское». Считается, что здесь фрукты по сравнению с другими районами Москвы самые чистые. Промышленных предприятий поблизости нет. Проезжая часть далеко. И лесопарк хорошо продувается.

Каждый год с началом осени супруги Александр Хайретдинов и Людмила Тарамыка приходят за яблоками почти каждый день.

- Живем недалеко, и оба на пенсии, - говорят они. - А тут такая красота. Штрифель, папировка, белый налив... Вишня, сливы, земляника. Вдоль реки боярышник. Многие с других концов Москвы приезжают. И даже не потому, что бесплатно. А чтобы провести вместе выходные. Как на даче.

Пенсионеры относятся к деревьям с любовью и тоже негодуют, когда молодежь забирается наверх.

- Есть очень простой способ собирать яблоки. - Александр показывает длиннющую палку, на конце которой прикреплена обрезанная баклажка от кока-колы. - В простонародье называется съемник. Подносим его к яблоку, подсекаем как удочкой и опускаем вместе с добычей.

По словам Людмилы, из коломенских яблок получается отличный сидр. Из груш - варенье. А из слив - компот.

КСТАТИ

В Ботаническом саду МГУ можно набрать облепихи (сбор проходит по понедельникам, четвергам и пятницам около входа на улице Менделеевской - с 10.00 до 16.30). Если вы собираете ягоды для себя, вам придется заплатить 100 рублей за 1 кг (свыше 3 кг - по 80 руб.). Также можно сдать облепиху сотрудникам сада для реализации (и получить за это 150 рублей за собранный килограмм).

Телефон для справок - 8 (903) 616-96-53.

Яблоневый сад в районе Коньково в этом году дал богатый урожай антоновки и белого налива.Фото: Павел КЛОКОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Есть можно, да немного»

- Жители Москвы собирали осенью фрукты во всякие времена, - рассказал «КП» кандидат биологических наук, ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Территория города огромная. И на ней уйма садов. Я не думаю, что яблоки, собранные в Беляеве или Коломенском лесопарке, опасны для здоровья. Если сравнить, например, с грибами, то вторые гораздо быстрее накапливают в себе тяжелые металлы (речь идет об экземплярах, растущих в большом городе). Но все же лучше яблоками не злоупотреблять. Угостились пару раз - и довольно. Как-никак в магазине или на рынке с этими фруктами нет дефицита.

Если хочешь закосить, надо яблочка вкусить

Один из самых известных яблоневых садов Москвы расположен в Ботаническом саду МГУ (более 200 сортов). Жаль, туда нет свободного входа. Если только вы не заказали экскурсию, которая стоит 400 рублей (для студентов и пенсионеров - 300). Еще бывают акции, когда администрация сада сама призывает жителей столицы помочь им собрать урожай (информацию об этом можно найти на сайте gbsad.ru). Во время сбора нельзя срывать плоды с деревьев. Можно только подбирать их с земли.

Вокруг Ботанического сада тоже растут яблони. Например, рядом с биолого-почвенным корпусом. Ветви свисают над тротуаром перегруженные. Чтобы сорвать яблоко, достаточно протянуть руку.

- Мы вам не советуем, - сказали мне четверо студентов, сидящих неподалеку. - Есть вероятность, что пронесет (случится расстройство желудка. - Авт.). Проверено. У нас один товарищ однажды так не попал на экзамен.

И все потому, что мимо учебных корпусов ездят машины. Конечно, это не третье транспортное кольцо. Но все же.

Полно алых плодов и возле отдельного здания кафедры химической энзимологии. Яблоки, как у Ньютона, падают перпендикулярно поверхности земли. И катятся, как у Есенина, к чужим ногам. Днем в воскресенье не нашлось ни одного желающего собрать их для будущего компота. Или варенья.

Где наполнить корзины

- парк «Садовники» (м. «Каширская»)

- поселок Алешкино (м. «Планерная»)

- лесопарк «Коломенское» (м. «Коломенская»)

- район Строгино - остатки деревенских садов на берегу Москвы-реки (м. «Строгино»)

- Яблоневый сад (м. «Беляево)

- 1-й микрорайон Коровино (м. «Селигерская»)

- сады бывшей деревни Черепково (в районе 3-й Черепковской улицы - м. «Молодежная»)

- сады на пересечении МКАД и Каширского шоссе (м. «Домодедовская»)

- яблоневый сад в «Царицыно» (м. «Царицыно»).