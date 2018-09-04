Собянин записал видеоролик с призывом горожан участвовать в выборах

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-04T13:53:48+03:00

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Считанные дин остаются до выборов мэра Москвы. Напомним, голосование состоится в ближайшее воскресенье, 9 сентября.

А накануне Сергей Собянин записал ролик https://www.sobyanin.ru/idti-na-vybory, в котором призвал жителей столицы придти на выборы мэра Москвы. Ролик вывешен на его персональном сайте.

«В Москве - честные выборы. И это будет твой результат. Твой голос. Твое решение. Плохое или хорошее. Важно само по себе, что оно состоялось. И это уже шаг вперед. Шаг к демократии. К власти людей. К власти горожан. К власти самих москвичей. Если хочешь, чтобы тебя заметили и с тобой считались - приходи на выборы», - написал Сергей Собянин.

В своем обращении он не стал скрывать, что сомневался, нужно ли обращаться к людям по поводу явки на выборы.

«Зачем? Во-первых, в законе нет ограничений по численности участников. Во-вторых, это скорее дело избиркома, а не мое. И, в-третьих, мы все грамотные образованные взрослые люди и сами должны для себя решить, идти на выборы или нет», - объяснил Собянин.

По его признанию, он не ходил на выборы в советское время. «Первый и последний раз сходил в 18 лет. Помню, мне подарили книжку. Во времена перестройки я не раз участвовал в выборах в качестве кандидата. Зачастую эти выборы были драматичными и порой не всегда удачными. Постепенно, не сразу пришло понимание, что от тебя самого зависит и твоя судьба, и судьба твоего города, региона, страны. Пришло не только понимание, но и убеждение, что власть депутатов и мэров лишь производное твоей воли. Пришло понимание, что мы получили прямую возможность влиять на власть путем голосования. Такой возможности не было никогда за всю тысячелетнюю историю нашего государства. Прислушайся к себе, задумайся, почувствуй гордость за себя самого», - написал Сергей Собянин.

При этом добавил, что участие в выборах означает реальное действие.

«Ты приходишь на избирательный участок и все твои эмоции, мысли и желания по поводу власти трансформируются из пустых разговоров в конкретное дело - ты принимаешь участие в выборе власти! Возможно, это сложно почувствовать таким людям, как я, родившимся в советскую эпоху. Когда за нас все было решено. А тем, кто родился в постсоветское время, кажется, что так было всегда, и по-другому быть не может. И, возможно, они относятся к этому очень легко. Поймите, что ничего просто так не дается - за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти. Это - твое право и твои возможности, которые надо отстаивать, в том числе участвуя в голосовании!» - подчеркнул Собянин.

Дальше он рассуждает о том, что предлогов, чтобы не идти на избирательный участок много. «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог. В конце концов, вычеркни всех. И это тоже будет поступок. Тебе кажется, что результат предрешен? Это не предлог. Поступи так, как никто от тебя не ожидает, и результат будет непредсказуем. Тебе кажется, что ничего в жизни не изменится? Это тоже не предлог. Чудес, конечно, не бывает. Но если не ходишь на выборы, то точно ничего не изменится», - уверен Сергей Собянин. И добавил, что «низкая явка на выборы - это игра в рулетку».

«Десяток процентов избирателей могут принять решение, которое тебе может не понравиться. В современной истории примеров тому достаточно. На диване можно пролежать все бока. При этом ты никому не будешь интересен. Равнодушие рождает равнодушие. Твой приход на выборы - это гарантия, что тебя будут слушать, учитывать твое мнение и уважать. Ты - в игре. Ты - на поле. Ты значим для власти», - подчеркнул Сергей Собянин.

По закону кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд.

КСТАТИ

На предстоящих выборах мэра Москвы избирателей ждут несколько новшеств

В этом году в Единый день голосования 9 сентября в столице:

- Время работы избирательных участков продлено с 20.00 до 22.00.

- Законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.

- Избирательные участки откроются и за пределами Москвы. Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве, теперь москвичи, которые окажутся в день выборов мэра Москвы за городом, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения.

- Решения, связанные с организацией голосования на так называемых загородных избирательных участках, предстоит принимать Мосгоризбиркому. Для того, чтобы перейти от теории к практике, и была создана рабочая группа. В ее состав вошли члены МГИК, общественные деятели, юристы, правозащитники, представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей «Голос», члены Общественной палаты Москвы и РФ, депутаты столичного парламента, Мособлдумы и ГосДумы РФ.

Напомним, закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра был принят Мосгордумой в трех чтениях 17 мая. Закон призван обеспечить создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан и позволит принять участие в голосовании гражданам, находящимся в местах их компактного проживания или временного пребывания за пределами Москвы.