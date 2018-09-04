Во время операции в московской частной клинике скончалась пациентка

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-04T14:22:09+03:00

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В Москве умерла очередная пациентка частной клиники. Клиника «Семейный доктор» находится в центре Москвы, на Усачевой улице в престижном районе Хамовники. Сейчас здесь работают следователи, допрашивают персонал и изымают документы.

ЧП произошло 3 сентября, прямо во время гинекологической операции.

- В ходе операции 49-летняя женщина почувствовала себя плохо и несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, скончалась, - комментируют в Следственном комитете.

СК начал доследственную проверку.

- По предварительной информации, причиной смерти стала лёгочная тромбоэмболия, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Это процесс, когда происходит закупорка артерий сгустками крови. Из-за чего это произошло, должны ответить судмедэксперты.

По словам источника, погибшая была гражданкой Украины, работала в Москве уже несколько месяцев.

- На текущий момент никто из медперсонала клиники не задержан, - уточнил наш собеседник. - Это произойдёт только если после проверки будет заведено уголовное дело.

Тем не менее в следствии не исключают, что уголовное дело все-таки будет - по статьям «Оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности» или «Причинение смерти по неосторожности».

Как ранее сообщал сайт «Комсомольской Правды», весной и летом этого года в столичных клиниках пластической хирургии умерли семь пациенток. В апреле - после операции по протяжке груди в «Триумф Палас» скончалась 32-летняя Екатерина Киселева. 16 апреля - 41-летняя Ольга Денисова (женщине увеличивали грудь), 25 апреля - 29-летняя Марина Кушхова (ринопластика), 9 мая – 54-летняя Наталья Орлова (подтяжка лица) - все три женщины оперировались в клинике «Медланж» на Цветном бульваре. 27 мая после увеличения ягодиц в стационаре «New me» умерла 51-летняя Галина Шуткова. Но число жертв затем начало увеличиваться. Еще 29-летняя Галина Ракушина, умерла в июне, проведя год в коме из-за пластики груди. В июле - ещё одно ЧП. Во время операции по пластике половых губ погибла гражданка Киргизии Жазгуль Сарбагушева.