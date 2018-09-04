В Подмосковье жители предпенсионного возраста до конца 2023 года смогут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры
В Московской области реформируют систему льгот, которые получают пожилые люди. В течение ближайших пяти лет - до конца 2023 года - жители Подмосковья предпенсионного возраста смогут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры. Этот законопроект был утверждён сегодня на заседании областного правительства. Далее он будет передан в Мособлдуму. Нововведение прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
- Главным (в решении о разработке законопроекта, - Авт.) является выступление нашего Президента касательно предпенсионного возраста, льгот, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы подготовили предложения, я сегодня хочу вместе с депутатами «Единой России» внести поправки в Московскую областную Думу, чтобы отвязать все региональные льготы от пенсионного возраста, привязать их к возрасту 55 лет - для женщин и 60 - для мужчин. Мы, по сути, оставляем все льготы для 55- и 60-летних граждан Подмосковья. Дополнительно у нас заработала новая льгота - бесплатный проезд по Москве на общественном транспорте и метро, а также МЦК. Все это позволит поддержать старшее поколение.
Новый порядок вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать до 31 декабря 2023-го.
Итак, какие льготы будут получать люди предпенсионного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60):
- ежемесячная денежная компенсация в размере 100% по оплате жилого помещения, а также взноса на капремонт,
- право на бесплатный проезд по Московской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,
- бесплатные санаторно-курортные путевки при доходе ниже 2 прожиточных минимумов,
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов при доходе ниже 2,5 прожиточных минимумов,
- обеспечение периодическими печатными изданиями (подписка).
При этом сохраняется вся действующая социальная помощь для ветеранов труда и военной службы, почетных доноров СССР и России - в том же объеме, что и для лиц предпенсионного возраста.
В 2019 году в бюджете Московской области на выплату пенсий по старости заложено 618 миллионов рублей. По данным Пенсионного фонда России, ежегодно число пенсионеров в Подмосковье увеличивается на 30 тысяч человек.