В Подмосковье жители предпенсионного возраста до конца 2023 года смогут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-04T14:18:49+03:00

В течение ближайших пяти лет жители Подмосковья предпенсионного возраста смогут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры.

Изменить размер текста: A A

В Московской области реформируют систему льгот, которые получают пожилые люди. В течение ближайших пяти лет - до конца 2023 года - жители Подмосковья предпенсионного возраста смогут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры. Этот законопроект был утверждён сегодня на заседании областного правительства. Далее он будет передан в Мособлдуму. Нововведение прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Главным (в решении о разработке законопроекта, - Авт.) является выступление нашего Президента касательно предпенсионного возраста, льгот, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы подготовили предложения, я сегодня хочу вместе с депутатами «Единой России» внести поправки в Московскую областную Думу, чтобы отвязать все региональные льготы от пенсионного возраста, привязать их к возрасту 55 лет - для женщин и 60 - для мужчин. Мы, по сути, оставляем все льготы для 55- и 60-летних граждан Подмосковья. Дополнительно у нас заработала новая льгота - бесплатный проезд по Москве на общественном транспорте и метро, а также МЦК. Все это позволит поддержать старшее поколение.

Новый порядок вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать до 31 декабря 2023-го.

Итак, какие льготы будут получать люди предпенсионного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60):

- ежемесячная денежная компенсация в размере 100% по оплате жилого помещения, а также взноса на капремонт,

- право на бесплатный проезд по Московской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,

- бесплатные санаторно-курортные путевки при доходе ниже 2 прожиточных минимумов,

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов при доходе ниже 2,5 прожиточных минимумов,

- обеспечение периодическими печатными изданиями (подписка).

При этом сохраняется вся действующая социальная помощь для ветеранов труда и военной службы, почетных доноров СССР и России - в том же объеме, что и для лиц предпенсионного возраста.

В 2019 году в бюджете Московской области на выплату пенсий по старости заложено 618 миллионов рублей. По данным Пенсионного фонда России, ежегодно число пенсионеров в Подмосковье увеличивается на 30 тысяч человек.