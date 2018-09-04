2018-09-04T22:04:31+03:00
Общество

Ликсутов: Столичные парковки разгрузят с помощью ЦУМа и гостиницы «Националь»

В Дептрансе уверены, что повышать тарифы пока не нужно, однако использовать надо каждый метр
Павел КЛОКОВ
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим ЛиксутовЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим ЛиксутовФото: Иван МАКЕЕВ
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В последний раз стоимость парковки в Москве резко повысилась в декабре прошлого года (на некоторых улицах максимум достиг 200 рублей в час). Это сделали специально для того, чтобы разгрузить парковочные места. По международным меркам, если 15% из них свободны, система налажена.

- У нас эти 15% есть, а потому повышать тарифы мы пока не планируем, - сообщил «КП» руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - В настоящий момент мы собираем данные о частных парковках, которые открыты для свободного доступа. Это, например, ЦУМ. Или гостиница «Националь». У них есть внеуличные места. И мы бы хотели их использовать.

Для этого Дептранс вобьет в приложение «Парковки Москвы» информацию о имеющихся местах (речь идёт не только о центре столицы, но и о других округах - всего около 50 тысяч мест), чтобы водители могли там парковаться на тех же условиях, что и на обычной платной парковке.

- И это будет плюс не только для нас и водителей, - считает Ликсутов, - но и для хозяев этих парковок. Они заинтересованы, чтобы к ним приезжало как можно больше людей. В каком-нибудь торговом центре, например, они могут что-нибудь купить. Чем плохо?

Технические моменты этой идеи пока до конца не прояснили. Возможно, водители при оплате будут получать электронную квитанцию. Или штрих-код. Заработать новый сервис должен в следующем году.

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