Стали известны подробности громкого убийства полицейского мигрантом на станции «Курская», а в Подмосковье началась вакцинация против гриппа

5 Сент. 11:05 2018-09-05T16:27:42+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Убийство полицейского на станции Курская: новые подробности.

- В Подмосковье началась вакцинация против гриппа. Ожидается, что прививки сделают 45% населения.

- В Москве продлили купальный сезон.

- Созрели груши в саду чужом в Конькове… Москвичи прямо в городе собирают яблоки, груши и другие фрукты и ягоды на компот, варенье и вино.

- Будет ли бабье лето?