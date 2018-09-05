Стали известны подробности громкого убийства полицейского мигрантом на станции «Курская», а в Подмосковье началась вакцинация против гриппа
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Изменить размер текста:
Главные темы:
- Убийство полицейского на станции Курская: новые подробности.
- В Подмосковье началась вакцинация против гриппа. Ожидается, что прививки сделают 45% населения.
- В Москве продлили купальный сезон.
- Созрели груши в саду чужом в Конькове… Москвичи прямо в городе собирают яблоки, груши и другие фрукты и ягоды на компот, варенье и вино.
- Будет ли бабье лето?
Стали известны подробности громкого убийства полицейского мигрантом на станции «Курская», а в Подмосковье началась вакцинация против гриппа
00:00
00:00