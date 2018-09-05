Электробус на маршруте: Денег не берет, заряжает мобильники и поет голосом Стаса Михайлова

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-05T01:10:53+03:00

Без соответствующей надписи на борту машину легко принять за обычный автобус. Но электробус - это совершенно другой коленкор! Фото: Павел КЛОКОВ

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От станции метро «Алтуфьево» до ВДНХ я мог бы доехать на чем-то привычном. Например, на 73-м троллейбусе. Они идут сплошным потоком - раз в четыре минуты. Но у меня была другая задача. Прокатиться на новеньком электробусе, который начал курсировать по столичным улицам 1 сентября. Весь этот месяц он будет ездить совершенно бесплатно, следуя по маршруту - 6-й микрорайон Бибирева - ВДНХ (южн.). А после испытательного срока - по тем же тарифам, как и остальной общественный транспорт. В ближайшие месяцы по столице начнут колесить 200 электробусов. Контракты по ним уже подписаны. А в 2019-м закупка увеличится до 300 машин в год. Производством чудо-техники занимаются две крупные компании - КамАЗ и «Группа ГАЗ». В случае каких-то неполадок именно они будут заниматься ремонтом (на протяжении 15 лет).

И вот наконец к «Алтуфьево» подкатил он. Синего цвета. В белый узорчик. И с крупной надписью на боку «Это электробус». Без нее этот транспорт можно было бы запросто перепутать с пошлым автобусом, загрязняющим атмосферу.

В целом в электробусе нет ничего сверхъестественного. 33 сидячих места. Площадка для инвалидной коляски. Вайфай. На дверях внутри кнопки - как в «Ласточках» на МЦК. Кондиционер.Фото: Павел КЛОКОВ

Люди на остановке дружно ринулись к дверям. Кто-то крикнул, что это бесплатно, - и толпа стала еще больше. Я оказался внутри и, прижатый к какому-то деду, начал дивиться. Во-первых, в салоне есть шесть USB-разъемов для зарядки гаджетов. Во-вторых, под потолком висят экраны, на которых указано, какая следующая остановка и что расположено неподалеку от нее (например, школа или поликлиника). И там же через запятую светятся маршруты общественного транспорта, на которые можно пересесть с этой остановки. В-третьих, из динамиков электробуса доносится музыка. В моем случае был Стас Михайлов...

- Женщина, ну что вы прикладываете? - пробасил дед, возле которого я пригрелся. - Не видите? Автобус едет бесплатно.

Раздалось несколько неуверенных смешков. А женщина со своей «Тройкой» не поверила и пошла разбираться к водителю.

В целом в электробусе нет ничего сверхъестественного. 33 сидячих места. Площадка для инвалидной коляски. Вайфай. На дверях внутри кнопки - как в «Ласточках» на МЦК. Кондиционер.

На остановках электробус умеет приседать на правую сторону, чтобы пожилым людям и мамам с колясками легче было проходить в салон. Если водитель видит, что на остановке стоит всего один пассажир (и тот 30-летний лоб), он эту функцию использовать не будет.

- Я-то думал - это валидатор, чтобы за проезд платить. А тут мобильники даром заряжают!Фото: Павел КЛОКОВ

- Мне, если честно, все равно, на электрическом ходу мы поедем или нет, - призналась пассажирка Вероника Свияжева. - Главное, чтобы транспорт ходил как часы.

- Как это все равно? - вмешалась ее дочь, сидевшая рядом. - Европа давно уже к этому пришла. И нам пора. Тем более в таком мегаполисе, как Москва.

«Ты мое сердце из чистого золота!» - не унимался Стас Михайлов, попадая своим тембром в самое сердце столичным пенсионеркам.

Еще один плюс электробуса - его мобильность. Если на дороге ДТП, он не упрется в него, как троллейбус, а спокойно объедет.

- Еще одним бонусом, который получит город после поставки электробусов, станет уменьшение количества свисающих проводов, - говорится в официальном сообщении столичного правительства, - а значит, наряду с экологией и мобильностью улучшится и внешний облик столицы.

В общем, испытания прошли успешно. Доехали без происшествий. Как на автобусе. Только вреда для экологии никакой.