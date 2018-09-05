Наше Подмосковье. Цифровая энергетика

СЕГОДНЯ 01:21 2018-09-05T01:22:59+03:00

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Московская область в последние годы вошла в топ самых передовых регионов России. Причем многие программы и проекты, которые затем успешно расходятся по всей стране, впервые запускаются и тестируются именно в Подмосковье. В первую очередь это касается технологий. Вчера в области дан старт очередному такому проекту. В Истринском районе запущены первые в регионе цифровые электросети. Это будет пилотный проект, на котором будут отрабатываться типовые решения для перевода сетей на цифру, более эффективные и надежные технологии, - в рамках существующей стратегии построения цифровой сети на территории всей России до конца 2030 года.

Истринский район выбрали не случайно. Это один из лидеров Подмосковья по ежегодному росту числа абонентов. Реконструированная несколько лет назад подстанция № 836 «Слобода» может обеспечивать переключение мощностей в зависимости от нагрузок. Собственно, поэтому она и стала ключевым объектом эксперимента.

Вчера на «Слободу» приехал с рабочим визитом премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с ним работу первого цифрового района электросетей проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр энергетики России Александр Новак. Первые результаты работы цифровой сети гостей впечатлили. После «Слободы» Дмитрий Медведев провел рабочее совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса.

«В таком крупном субъекте нашей страны, как Московская область, вопросы энергоснабжения, снабжения газом являются первостепенными, - сказал Дмитрий Медведев. - Это важно, конечно, для любой территории, но с учетом экономического потенциала и количества людей, которые живут на территории Московской области, это действительно важнейшая задача. Мы посмотрели сейчас подстанцию «Слобода». Это одна из самых современных электросетевых подстанций, которая является примером успешной цифровой трансформации, - отметил премьер. - По-хорошему, в будущем все подстанции должны быть такими».

Андрей Воробьёв отметил, что Московская область сейчас занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по скорости подключения к электросетям - это касается и обычных пользователей, и новых промышленных объектов.

«Благодаря активной работе «Россетей» и МОЭСК мы имеем очень хорошие, надежные возможности подключения к электросетям. Именно поэтому мы за пять лет открыли порядка 400 предприятий. Проблем с подключением к электричеству сегодня просто не существует, - сказал губернатор. - Для нас важна цифровизация всех процессов, потому что это позволяет ликвидировать аварию в считаные минуты. Естественно, мы заинтересованы в таком же развитии газового хозяйства. Спасибо вам за поддержку этой программы».

Губернатор напомнил, что в Московской области уже несколько лет действует еще одна программа, которая напрямую связана со стабильной и безаварийной подачей электроэнергии - «Светлый город». По всей области устанавливаются ночные уличные фонари и светильники. Причем точки, где они наиболее актуальны, называют сами же жители области - через портал «Добродел».

- Мы тоже о ней (о программе. - Авт.) вам рассказывали, Дмитрий Анатольевич, это очень востребованная программа. Муниципалитеты нуждаются в том, чтобы местные и региональные дороги были освещены, были освещены дворы и дороги к школе.

- Это вопрос безопасности граждан, - сказал Медведев. - Абсолютно! Это другое качество жизни и безопасность, поэтому мы выделяем порядка 2 миллиардов рублей каждый год, чтобы эту программу реализовывать на наших территориях.

Премьер пожелал проекту удачи.

Электросеть в Истринском районе перевели на цифру. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 50,7 млрд. киловатт в час потребляется абонентами Московской области.

- 46% энергии Подмосковье производит само.

- 20,8 тыс. человек заняты в электроэнергетике Подмосковья.

- Благодаря модернизации электросетей с 2013 года число аварий и технологических нарушений удалось снизить на 40%.

- Московская область - в лидерах среди регионов России по скорости подключения объектов к электросетям.

- В среднем сегодня это занимает 70 суток.

В 2013 году процесс растягивался до 136 дней.