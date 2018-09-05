В Подмосковье 14-летний школьник умер в волейбольном центре

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-05T13:17:18+03:00

По одной из версий, у юного волейболиста после очередной тренировки не выдержало сердце. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Его друзья вызвали врача, но медик уже ничего не успел сделать

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Несчастный случай произошел в Одинцове - в училище олимпийского резерва №2. В него с 2017 года входит отделение волейбола, в котором занимаются юноши 2001-2003 г.р.

Вечером 4 сентября в одной из жилых комнат, рассчитанной на шесть человек, сидели четверо подростков. И одному из них стало плохо.

- Мальчики немедленно вызвали местного медика, - сообщили «КП» в областном управлении Следственного комитета. - Женщина прибежала и констатировала смерть парня. Ему было 14 лет.

По одной из версий, у юного волейболиста после очередной тренировки не выдержало сердце. При этом, как рассказывает мама подростка, он никогда не жаловался на здоровье, ничем серьезным не болел и был, что называется, богатырем.

В некоторых СМИ уже предположили, что ребята баловались какими-то токсичными веществами. Однако в Следственном комитете эту информацию не подтверждают.

- Точную причину смерти определят 6 сентября, - добавили в ведомстве.

В училище этот случай не комментируют.