СК опубликовал фото свидетеля по делу об убийстве инкассатора в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-05T16:38:03+03:00

Параллельно следователи ищут свидетеля, который обладает информацией об одном из налетов и может опознать преступника Фото: Следственный комитет России.

Тогда вооруженный ружьем грабитель не смог забрать выручку - второй охранник убежал от него с мешком денег

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В Подмосковье ищут свидетеля, который мог видеть убийцу инкассатора. Следственный комитет опубликовал фотографию этого человека. Расследование идет уже больше полутора лет.

Преступление было совершено в подмосковных Химках 20 января 2017 года. Около полуночи двое сотрудников ЧОП совершили инкассацию бутика в торговом центре. Вышли на улицу с пломбированным мешком денег. По ступенькам - к броневику. Грабитель поджидал их у машины, спрятавшись за углом. Едва инкассаторы подошли к дверям, выскочил преступник с охотничьим ружьем. Грянул выстрел. Один из охранников упал, второй, схватив деньги, бросился от машины к дороге. Еще выстрел. Стрелок секунду подумал и кинулся за ним. Но не догнал. В итоге грабитель сбежал без денег. Но спасти инкассатора не смогли - получив ранение в голову, 38-летний мужчина скончался на месте, еще до приезда скорой помощи.

Все это время преступника ищут.

- По уголовному делу допрошено более 150 человек, проведено несколько десятков экспертиз среди которых дактилоскопические, сложные физико-химические по гильзам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, - сообщают в Следственном комитете по Московской области. - У следствия есть основания полагать, что тот же преступник, возможно причастен к совершению и другого аналогичного преступления на территории московского региона.

Параллельно следователи ищут свидетеля, который обладает информацией об одном из налетов и может опознать преступника.

Следствие обращается ко всем, кто узнал человека на видео/фото, с просьбой сообщить об этом в Главное следственное управление СК России по Московской области по номерам телефона: +7 (495) 624-39-20, +7 (499) 184-05-61.