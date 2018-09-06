2018-09-06T09:25:51+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали банду, которая похищала бизнесменов и требовала выкуп

Задержаны пять уроженцев Ингушетии [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Кадр из видеоролика о задержании бандитов.Кадр из видеоролика о задержании бандитов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В Подмосковье задержаны участники этнической банды, которая похищала людей.

Полицейский спецназ и оперативники нагрянули рано утром в частный дом, который снимали преступники. Бандиты не успели оказать сопротивление. Позже во время обыска в доме нашли автомат, боеприпасы, много холодного оружия.

Один из недавних эпизодов с участием банды - 3 июля в Щелковском районе похитили двух мужчин и перевезли в частный дом на территории Балашихи.

Изъятое у преступников оружие. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Изъятое у преступников оружие.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Похищенные рассказывают, как их заставляли расставаться с деньгами:

- К нашей машине подошли, угрожая орудием, пересадили нас в свой внедорожник. Куда-то повезли, закрыв нам головы куртками. Уже в доме ко мне подошёл мужчина и выстрелил в ногу. То же самое с моим товарищем. Нас били. Требовали, чтобы я звонил родным, чтоб они собрали деньги. Потом меня заставили назвать пароли с банковских карт и через мобильное приложение вывели все деньги.

Фотографии членов банды. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Фотографии членов банды.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В Следственном комитете сообщают, что в качестве выкупа преступники требовали 500 тысяч рублей. Плюс - долговые расписки на 10 миллионов и два дорогих автомобиля.

На данный момент задержаны пять мужчин. Все - уроженцы Ингушетии, ранее судимы за разбой.

Ещё несколько участников похищения остаются на свободе. По словам потерпевших, они видели не меньше семи-восьми человек.

В Подмосковье задержали банду, которая похищала бизнесменов и требовала выкуп.

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