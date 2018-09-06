В Подмосковье задержали банду, которая похищала бизнесменов и требовала выкуп
В Подмосковье задержаны участники этнической банды, которая похищала людей.
Полицейский спецназ и оперативники нагрянули рано утром в частный дом, который снимали преступники. Бандиты не успели оказать сопротивление. Позже во время обыска в доме нашли автомат, боеприпасы, много холодного оружия.
Один из недавних эпизодов с участием банды - 3 июля в Щелковском районе похитили двух мужчин и перевезли в частный дом на территории Балашихи.
Изъятое у преступников оружие.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Похищенные рассказывают, как их заставляли расставаться с деньгами:
- К нашей машине подошли, угрожая орудием, пересадили нас в свой внедорожник. Куда-то повезли, закрыв нам головы куртками. Уже в доме ко мне подошёл мужчина и выстрелил в ногу. То же самое с моим товарищем. Нас били. Требовали, чтобы я звонил родным, чтоб они собрали деньги. Потом меня заставили назвать пароли с банковских карт и через мобильное приложение вывели все деньги.
Фотографии членов банды.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
В Следственном комитете сообщают, что в качестве выкупа преступники требовали 500 тысяч рублей. Плюс - долговые расписки на 10 миллионов и два дорогих автомобиля.
На данный момент задержаны пять мужчин. Все - уроженцы Ингушетии, ранее судимы за разбой.
Ещё несколько участников похищения остаются на свободе. По словам потерпевших, они видели не меньше семи-восьми человек.
В Подмосковье задержали банду, которая похищала бизнесменов и требовала выкуп.