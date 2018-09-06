2018-09-06T13:03:06+03:00
Общество

Перекрытие улиц на День города-2018 в Москве: Тверскую сделают пешеходной на три дня

Автомобили не смогут проехать до понедельника, 10 сентября. Рассказываем о перекрытии улиц на День города-2018 в Москве
Светлана ВОЛКОВА
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На День города Тверскую улицу вновь сделают пешеходной.На День города Тверскую улицу вновь сделают пешеходной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне празднования Дня города (он проводится в эти выходные, 8 и 9 сентября. - Прим. авт.) уже сегодня, 6 сентября, в центре столицы начались перекрытия движения. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Сейчас машины не могут проехать пока по одной полосе на Тверской улице на участке от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, по улице Охотный ряд, Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской улицы. Здесь уже начался монтаж развлекательных и концертных площадок.

Сегодня же в ночь с четверга, 6 сентября, на пятницу, 7 сентября, полностью перекроют движение по Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, по улице Охотный ряд, Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской улицы. Движение на этих участках восстановят в 6 утра 10 сентября.

Кроме того, с 7 по 10 сентября полностью перекроют некоторые соседние с Тверской улицей переулки - Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. По ним машины смогут вновь проехать с 12.00 понедельника, 10 сентября. С пятницы по воскресенье перекроют движение и в Большом Николопесковском переулке. Здесь ограничение будет действовать с 0.01 7 сентября по 6.00 9 сентября.

Подробнее обо всех перекрытиях улиц в центре в День города

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