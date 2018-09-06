2018-09-06T19:09:03+03:00
Общество

Валентин Горбунов: «Мобильный избиратель» остается действенным инструментом

По данным глава МГИК на дачных участках собираются проголосовать 100 тысяч москвичей
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Механизм голосования «Мобильный избиратель» накануне предстоящих 9 сентября выборов столь же популярен, как на выборах президента, и по-прежнему остается действенным инструментом. Такое заявление в четверг сделал председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

- В Москве на дачных участках прикрепилось более 100 тысяч избирателей, и внутри Москвы порядка 110 тысяч. Это говорит о том, что этот механизм востребован, - пояснил глава Москгоризбиркома.

Напомним, на выборах президента России в марте 2018 года «Мобильным избирателем» воспользовались более 200 тысяч москвичей.

Кроме того, глава МГИК напомнил, что в среду закончился прием заявлений о голосовании по месту нахождения через портал госуслуг, территориальные избирательные комиссии (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК).

- Но Москва - единственный регион, где заявления еще можно подавать через МФЦ до завтрашнего дня до вечера, - отметил Валентин Горбунов.

Обратим внимание, что система «Мобильный избиратель» позволяет голосовать не только по месту постоянной регистрации, но и по месту фактического нахождения в день выборов, в том числе за пределами города.

На предстоящих выборах мэра Москвы введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы вне территории Москвы на 209 точках – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой
В парке "Зарядье" можно купить билеты на туристические двухэтажные автобусы
В столичных поликлиниках действует программа для пациентов с множественными хроническими болезнями
Сиреневый сад в «Сокольниках» стилизуют под дворцовый парк XVIII века
На Большой кольцевой линии метро построили тоннель от «Авиамоторной» до «Нижегородской»
Салют в честь Дня города запустят с 30 площадок в Москве
Сообщение о задымлении на желтой ветке метро в Москве не подтвердилось
Московское метро будет работать круглосуточно в День города
Серийного домушника, похитившего более 1 млн, задержали в Подмосковье
В Москве появится станция метро «Университет дружбы народов»
Собянин одобрил проект обучения музыке незрячих детей
В Склифе врачей научат общаться с пациентами
Новые школы и детсады Москвы приняли в День знаний почти 7 тысяч детей
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «Летний купальный сезон 2018 года продлевается»
В Подмосковье началась вакцинация против гриппа
Режим работы светофоров изменили почти на 200 пешеходных переходах
В благоустройстве Москвы используют идеи фестиваля «Цветочный джем»
В Москве жилье занимает только треть от новой недвижимости
Почти 50 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года
Пассажиропоток МЦК в августе увеличился на 14%
Москвичи совершили более 90 тысяч поездок на городских электросамокатах