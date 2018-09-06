Валентин Горбунов: «Мобильный избиратель» остается действенным инструментом

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-06T19:09:03+03:00

По данным глава МГИК на дачных участках собираются проголосовать 100 тысяч москвичей

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Механизм голосования «Мобильный избиратель» накануне предстоящих 9 сентября выборов столь же популярен, как на выборах президента, и по-прежнему остается действенным инструментом. Такое заявление в четверг сделал председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

- В Москве на дачных участках прикрепилось более 100 тысяч избирателей, и внутри Москвы порядка 110 тысяч. Это говорит о том, что этот механизм востребован, - пояснил глава Москгоризбиркома.

Напомним, на выборах президента России в марте 2018 года «Мобильным избирателем» воспользовались более 200 тысяч москвичей.

Кроме того, глава МГИК напомнил, что в среду закончился прием заявлений о голосовании по месту нахождения через портал госуслуг, территориальные избирательные комиссии (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК).

- Но Москва - единственный регион, где заявления еще можно подавать через МФЦ до завтрашнего дня до вечера, - отметил Валентин Горбунов.

Обратим внимание, что система «Мобильный избиратель» позволяет голосовать не только по месту постоянной регистрации, но и по месту фактического нахождения в день выборов, в том числе за пределами города.

На предстоящих выборах мэра Москвы введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы вне территории Москвы на 209 точках – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.