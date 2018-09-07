Московскую модель отправили на полтора года в колонию за нападение на гаишника, а северо-восточную хорду продлят за МКАД
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Северо-восточную хорду продлят за МКАД.
- "Собаки едят друг друга": Прокуратура начала проверку приюта "Крутой боб", где голодают сотни псов.
- Московскую модель отправили на полтора года в колонию за нападение на гаишника.
Московскую модель отправили на полтора года в колонию за нападение на гаишника, а северо-восточную хорду продлят за МКАД
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