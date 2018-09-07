Московскую модель отправили на полтора года в колонию за нападение на гаишника, а северо-восточную хорду продлят за МКАД

7 Сент. 11:05 2018-09-07T14:11:28+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Северо-восточную хорду продлят за МКАД.

- "Собаки едят друг друга": Прокуратура начала проверку приюта "Крутой боб", где голодают сотни псов.

- Московскую модель отправили на полтора года в колонию за нападение на гаишника.